Bu millet senden utanç duyuyor! Emin Çapa’dan tarihe geçecek yalan

Antalya’da maske takmadığı gerekçesi ile kendisini uyaran polislerin yanındaki kadın polise sözlü tacizde bulunan Litvanya asıllı İngiliz ahlaksız turist Dmitrijs Solovjovs, yarı çıplak şekilde gözaltına alınırken, daha birkaç gün önce İrfan Değirmenci'nin 'Burada yalan olmaz' dediği yalan makinesi Halk TV ekranlarında buluşan sözde ekonomist Emin Çapa ve Ayşenur Arslan, yüzleri kızarmadan bir yalana daha imza attı.



Turistin gözaltına alındığına yönelik görüntüler ortadayken utanmadan yalan söyleyip devleti ve polisi itibarsızlaştırmak isteyen Emin Çapa, katıldığı programda, “Bu adamın gözaltına alınmamasından gerçekten utanç duydum.” diyerek uydurduğu yalandan utanmadı. Çapa’nın yalanını itibar suikastına çeviren Ayşenur Arslan ise bunun üzerine devreye girerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hedef alarak,”Bunu Türkiye’de sayın İçişleri Bakanı nelere nelere karıştığınızı biraz sonra konuşacağız. Polisinize sahip çıktınız mı?” dedi.



Peki görüntülere yansıyan olay nasıl yaşandı?



Olay, sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi. Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.



Maske takmamakta ısrar etti



Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.



Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.