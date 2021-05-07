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CHP'de 'İnce' krizi! İstifa depremi sonrası ikna turları başladı

Muharrem İnce’nin parti kurma günü yaklaştıkça CHP’de panik adım adım yükseliyor. Son olarak Eskişehir’de 25 ve 26’ncı dönem CHP milletvekilliği yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Vekil ve eski ağır toplar İnce’ye katılınca, CHP yönetimi tedbir arayışına girdi. Öte yandan kulislerde, CHP'deki 'Küskünler'in de İnce'yi takibe aldığı konuşuluyor.

Güncel / 7 Mayıs 2021 Cuma 09:14
CHP'de 'İnce' krizi! İstifa depremi sonrası ikna turları başladı

CHP'nin son Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona yaklaşırken, CHP'yi tekrar 'İnce telaşı' sardı. Daha önce İnce ile temas edebilecek isimlerle görüşerek muhtemel transferleri engellemeye çalışan CHP yönetimi, PM Üyesi Gaye Usluer'in istifasının ardından yeniden teyakkuza geçti.

İKNA İÇİN UĞRAŞIYORLAR
Geçtiğimiz aylarda CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarında kopmalar olmuş, milletvekili düzeyinde istifalar gelmişti. Önce İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti ile yollarını ayırmıştı.

3 İSİM DAHA İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI
Devam eden süreçte eski milletvekillerinden Hakkı Akalın ve Mevlût Dudu istifasını duyurmuştu. İstifa kervanına son olarak Eskişehir eski Milletvekili ve PM Üyesi Gaye Usluer katıldı.

CHP'de istifa depremi

Usluer 'Adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim' diyerek istifasını duyurmuştu. Usluer'in 'devam' açıklaması, 'yeni bir adreste siyasi hayatına devam edeceği' şeklinde yorumlanıyor.

Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek de CHP yönetimini eleştirerek istifa etmişti. Çiçek'in de yeni adresinin Memleket Partisi olması bekleniyor.

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluMuharrem İnce

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