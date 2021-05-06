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İmdat çığlığını duyan polisi aradı! Esenyurt'ta rehine operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt’ta bir dairede rehin alındığını söyleyen kişi pencereye çıkarak yardım istedi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri evdekilerin kapıyı açmaması üzerine, özel harekât ekipleriyle birlikte içeri girdi. Nefes kesen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Kilitli bir odada tutulan kişiyi de polis ekipleri çıkardı.

Yaşam / 6 Mayıs 2021 Perşembe 09:59
İmdat çığlığını duyan polisi aradı! Esenyurt'ta rehine operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta iddiaya göre, 8 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede pencereye çıkarak rehin alındığını söyleyen kişi yardım istedi.

İmdat çığlığını duyan polisi aradı!


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese giden polis, evdeki kişilerin kapıyı açmaması üzerine, özel harekât ekipleriyle birlikte kapıyı kırarak eve girdi.

Operasyon sonucu 3 kişiyi gözaltına alan polis, kapısı kilitli bir odada bulunan kişiyi de kurtardı.

Olay, Aşık Veysel Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt U. isimli kişi ile dairede bulunan diğer kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Darp edildiği ileri sürülen Mevlüt U., bir süre sonra pencereye çıkarak rehin alındığı söyleyip, yardım istedi. İmdat seslerini duyan çevredeki kişiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, evde bulunan kişilere dairenin kapısını açmaları yönünde uyarıda bulunsa da kapı açılmadı. Bunun üzerine, olay yerine özel harekât polisleri çağrıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Eve operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel harekat ekipleri, kapıyı kırarak eve girdi. Polis, evde bulunan Cemal A., Cengiz Han A. ve Yeşim K. isimli kişileri gözaltına aldı. Kilitli bir odada bulunan Mevlüt U. ise polis tarafından kurtarıldı.

Ekipler ayrıca, evde detaylı aramalar yaptı. Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aşık VeyselCengiz Han

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