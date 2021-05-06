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600 TL doğum yardımı, doğum sonrası izin, 8904 TL yardım... İşte devlet tarafından annelere sağlanan 10 destek

600 TL doğum yardımı, doğum sonrası izin, 8904 TL analık izni... Annelerimizin hakkı asla ödenmez ama yasalarımızdaki onları koruyan düzenlemeler bir nebze olsun hayatlarını kolaylaştırıyor:

Yaşam / 6 Mayıs 2021 Perşembe 08:56
600 TL doğum yardımı, doğum sonrası izin, 8904 TL yardım... İşte devlet tarafından annelere sağlanan 10 destek

Annelerimizin hakkı asla ödenmez ama yasalarımızdaki onları koruyan düzenlemeler bir nebze olsun hayatlarını kolaylaştırıyor:
Doğum yapan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor.
Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip.

Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.
Analık izninin kullanıldığı 16 haftada geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 8 bin 904 lira.

Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, birinci doğumda 60, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.

Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.
Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 225 lira.

Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabiliyor.

Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.

Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor.
Yaş şartı da geriye çekiliyor.

100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor. İşverenlerin kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Sanayi sektöründe meslek kurslarına veya işbaşı programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program süresi boyunca aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriliyor.

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