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İşgalci İsrail polisinden Filistinli gence 'George Floyd' benzeri gözaltı: Nefes alamıyorum

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli genci gözaltına alma şekli, ABD'de polisin boynuna bastırıp nefessiz bırakarak ölümüne neden olduğu siyahi "George Floyd" vakasını anımsattı. Gözaltı sırasında Hatib'in İsrail polisine "Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun" dediği duyuldu.

Dünya / 5 Mayıs 2021 Çarşamba 10:11
İşgalci İsrail polisinden Filistinli gence 'George Floyd' benzeri gözaltı: Nefes alamıyorum

Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti.

Şeyh Cerrah'taki gösteriye, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan aile üyelerinin yanı sıra Doğu Kudüs'te ikamet eden çok sayıda Filistinli katıldı.

Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.

'Nefes alamıyorum beni boğuyorsun'

İsrail polisinin Ömer el-Hatib isimli Filistinli genci gözaltına alması 'George Floyd' olayını hatırlattı.

Filistinli genci yere yatıran bir İsrail polisi, Hatib'in boynuna diziyle bastı.

Gözaltı sırasında Hatib'in İsrail polisine 'Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun' dediği duyuldu.



İsrail polisi, Hatib ve bir kadının da aralarında bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail

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