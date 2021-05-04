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Sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri'nden merak edilen soruya çok net yanıt...

Sigara satışı yasaklandı mı? Milyonlarca kişi bu soruya yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesinde böyle bir ifade yer almamasına rağmen sosyal medyada dolaşıma sokulan konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Peki, sigara satışı yasaklandı mı? Çataklı, tezviratlara dikkat çekti, çok net konuştu. İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın 'Sigara satışı yasaklandı mı?' sorusuna verdiği o yanıt ve son dakika haberinin detayları...

Güncel / 4 Mayıs 2021 Salı 14:30
Sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri'nden merak edilen soruya çok net yanıt...

Türkiye, koronavirüs ile mücadelede 29 Nisan itibarıyla 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Kapanma süresi boyunca marketler 10.00-17.00 saatleri arasında satış yapacak. Ancak züccaciye gibi ürünler satışa kapalı olacak. Kısıtlama süresince alkol satışı da yapılmayacak. Kısıtlamaların genişlemesi sonrası sosyal medyada birçok tezvirat ve asılsız bilgi de dolaşıma sokuluyor. Vatandaşlar sosyal medyada gündeme gelmesi sonrası, 'Sigara satışı yasaklandı mı? Sigara satışı yasaklanacak mı?' sorularına yanıt aramaya başladı. Soruların çoğalması sonrası beklenen açıklama İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'dan geldi. Peki, sigara satışı yasaklandı mı? Sigara satışı yasaklaması gündemde mi? İşte Çataklı'nın merak edilen soruya verdiği net yanıt...

'SİGARA SATIŞI DA YASAKLANACAK' İDDİASI

Sosyal medyada son günlerde sigara satışlarına yönelik bir kısıtlamanın da söz konusu olacağı iddia ediliyor. Bu iddiaların büyümesinin ardından en yetkili kurum olan İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

ÇATAKLI: SÖZ KONUSU DEĞİL

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi.

Çataklı burada açıklamalrının ardından merak edilenlere de yanıt verdi.

Çataklı'ya, 'Sigara satışı yasaklanacak mı?' sorusu yöneltildi.

'Sigara yasağına' ilişkin iddiaları da AA muhabirine değerlendiren Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

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