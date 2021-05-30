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Twitter ve Facebook'tan 'Filistin' itirafı: 'Yanlışlıkla oldu' deyip suçu 'algoritmaya' attılar

Twitter ve Facebook, İsrail'in kanlı saldırıları sonrası Filistin'e destek veren hesapları askıya almış, paylaşımları da yayından kaldırmıştı. Tepki toplayan olay sonrası her iki şirkette durumu kabul etti ancak 'yanlışlıkla' olduğunu öne sürdü. Twitter ve Facebook, silinme veya kısıtlanmanın yapay zeka algoritmaları nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.

Güncel / 30 Mayıs 2021 Pazar 15:44
Twitter ve Facebook'tan 'Filistin' itirafı: 'Yanlışlıkla oldu' deyip suçu 'algoritmaya' attılar

Twitter ve Facebook, İsrail'in sivilleri hedef aldığı kanlı saldırıların ardından Filistin'e destek amacıyla yapılan paylaşımları engelledi.

İşgalci İsrail'in katliamlarına sansür uygulayan sosyal medya platformlarının bu tutumu büyük tepki topladı.

Spam olarak algılanmış!

Twitter ve Facebook yaptıkları açıklamalarla bu durumu itiraf etti. Twitter, art arda ve çok hızlı biçimde yapılan paylaşımların spam olarak algılandığını belirtti.

Bu nedenle yüzlerce hesap geçici olarak kilitlendi ve tweetler arama sonuçlarına yansıtılmadı.

Terörizmle eşleştirdi!

Facebook'un sahibi olduğu Instagram ise problemle ilgili birden fazla açıklama yaptı. Bunların arasında, 'nefret söylemi algılama yazılımı'nın anahtar kelimeyi terörizmle eşleştirmesi gibi durumların da olduğu aktarıldı.

Sansür devam ediyor

Şirketler problemlerin hızlıca çözüldüğünü bildirse de bazı aktivistler, çok sayıda gönderinin hala sansürlendiğini savunuyor.

Filistinli sosyal medya kullanıcıları 'sansür' nedeniyle büyük bir kampanya başlatarak Facebook'un AppStore ve Play Store puanlarını düşürerek konuya dikkat çekmişti. Hatta ardından Facebook, Apple'dan bu kampanya ile gelen negatif yorumların AppStore'dan kaldırılmasını istemiş ancak Apple bunu kabul etmemişti.

Filistinİsrail


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