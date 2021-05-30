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CHP'li İBB çocukları bile isyan ettirdi: Oyuncaklarımızı veririz, parkımızı vermeyiz

İstanbul Yeşilpınar'da İBB'nin kentsel dönüşüm projesi kapsamına aldığı parklarını kaybetmek istemeyen mahalleli, bölgede gece gündüz nöbet tutuyor. CHP'li belediyenin ağaçları sökerek konut dikmek istediği bölgede oynayan çocuklar ise "Burada oynuyoruz. Parkımızın yıkılmasını istemiyoruz. Oyuncaklarımızı veririz, parkımızı vermeyiz." diyor.

Güncel / 30 Mayıs 2021 Pazar 10:00
CHP'li İBB çocukları bile isyan ettirdi: Oyuncaklarımızı veririz, parkımızı vermeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeşilpınar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında mahallede bulunan ağaçlık alanı yıkıp yerine konut inşa etmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda 25 Mayıs'ta bölgede temel atma töreni düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tören sonrasında kendisiyle konuşmak isteyen mahalleliye ise aldırış etmeden uzaklaşmak istedi. Bu esnada mahalle sakinlerinden Ayşe Topçu (57), Başkan İmamoğlu'nun koruma araçları tarafından yerde sürüklendi.



Talihsiz kadının sağ kol dirseğinde ve bileğinde kırıklar oluşurken vücudunun çeşitli bölgelerinde de yaralanmalar meydana geldi. Darp raporu alan Topçu, şikâyetçi olmak için gün sayarken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, dün Ayşe Topçu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Köken parkta nöbette bekleyen mahallelilerin yanına da uğradı.



Parkın, tek toplanma alanı olduğunu belirten mahalleliler, 'Seçim döneminde yeşil alanları artıracağız, deprem toplanma alanlarını çoğaltacağız diyen İBB Başkanı, nefes aldığımız tek yeşilliği beton yığınına çevirmek istiyor' diyerek sitemde bulundu. Temel atma töreninden bir gün önce parktaki 'AFAD Acil Durum Toplanma Alanı' yazılı levhanın gizlice ortadan kaldırıldığını belirten mahalleli, tepki olarak kendi elleriyle yazdıkları levhayı da parkın girişine yerleştirdi.

Mahalleli Tuncay Cömert, 'Bu bölgede çocukların oynayacağı tek bir oyun alanı var. O da burası' diye konuştu. 10 yaşındaki Kıraç Şahin ise 'Bu parkı kentsel dönüşüm için yıkıyorlar. Biz bu parkın yıkılmasını istemiyoruz. Bu parkta oyunlar oynuyoruz. Buradaki ağaçları kesecekler, genç ağaçlar ölecek. Yerine beton dökecekler. O yüzden biz parkımızın yıkılmasını istemiyoruz. Oyuncaklarımı veririm, parkımı vermem' dedi.



Yaşar Ulusoy ise, '50 yıldır bu mahalledeyim. Burası bizim yürüyüş, spor yaptığımız yer. Depremde ya da herhangi bir afette toplanma alanamız. Buranın yıkılmamasını yetkililerden özellikle İmamoğlu'ndan rica ediyoruz. Yıktırırsa bir daha oy vermeyeceğim' diye konuştu.


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