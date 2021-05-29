İstanbul'un fethini kutlayan Meral Akşener'e partisindeki Bizans sevdalıları hatırlatıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan bir mesaj yayımladı.





Akşener, mesajında "Zincirlerle çevrili Haliç'te gemileri karadan yürüten; Bir yandan surları aşarken bir yandan gönülleri fetheden, İstanbul'umuzu bizlere yurt eden Fatih'e ve tüm kahramanlarımıza minnetle.... İstanbul'un Fethi'nin 568. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.







PARTİSİNDEKİ BİZANS SEVDALILARI HATIRLATILDI

Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde ise sözde milliyetçi İP lideri Akşener'in favori isimlerinden bir tanesi olan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan vardı.



"YIKILMIŞ İMPARATORLUĞUN FETHİ"

Öyle ki Özkan, şanlı fetih için bir ancak Bizanslıya yakışır ifadeler kullanarak skandal bir paylaşıma imza atmış ve "Yıkılmış bir imparatorluğun Fethi'nin kutlanması sizin nazarınızda ne kadar doğru" demişti.





