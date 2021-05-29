Gözler Bakanlar Kurulu toplantısında: Düğün salonları halı sahalar kafe ve restoranlar açılacak mı?

Tam kapanma' döneninin olumlu etkileri görüldü, kademeli normalleşme süreciyle koronavirüs vaka sayıları giderek azaldı. 1 Haziran'da sona erecek kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni yol haritasına geçilecek. Milyonların gözü pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantının ana gündem maddesi normalleşme adımları olacak.



Kafe ve restoranlar açılacak mı?



En önemli gündem maddelerinden bir tanesi de restoran ve kafelerin durumu. Bu kapsamda şu anda restoran ve kafeler paket servis ve gel al şeklinde hizmet veriyor. 1 Haziran'dan sonra da kafe ve restoranların yüzde 50 müşteri kotasıyla birlikte tekrar açılması bekleniyor



Ayrıca halı saha, spor salonları ve yüzme salonlarının da açılması bekleniyor.



Düğünler yapılacak mı?

Düğün yapacak çiftler özellikle gelin ve damatlar da Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Bu kapsamda düğünlerin açık alanlar olarak ilk başta açılması, daha sonra da kapalı düğün salonlarının da açılmasının beklendiğini söyleyelim.