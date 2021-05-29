Gözler Bakanlar Kurulu toplantısında: Düğün salonları halı sahalar kafe ve restoranlar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme takvimini açıklamış ve yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Haziran'ı işaret etmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sona eriyor, milyonlarca kişi gözünü pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına çevirdi. Peki bu toplantıdan normalleşme ile ilgili hangi kararlar çıkacak? Düğünler yapılacak mı? Maskeler ne zaman çıkartılacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması sona mı eriyor? İşte merak edilenler...
Tam kapanma' döneninin olumlu etkileri görüldü, kademeli normalleşme süreciyle koronavirüs vaka sayıları giderek azaldı. 1 Haziran'da sona erecek kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni yol haritasına geçilecek. Milyonların gözü pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantının ana gündem maddesi normalleşme adımları olacak.
Kafe ve restoranlar açılacak mı?
En önemli gündem maddelerinden bir tanesi de restoran ve kafelerin durumu. Bu kapsamda şu anda restoran ve kafeler paket servis ve gel al şeklinde hizmet veriyor. 1 Haziran'dan sonra da kafe ve restoranların yüzde 50 müşteri kotasıyla birlikte tekrar açılması bekleniyor
Ayrıca halı saha, spor salonları ve yüzme salonlarının da açılması bekleniyor.
Düğünler yapılacak mı?
Düğün yapacak çiftler özellikle gelin ve damatlar da Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Bu kapsamda düğünlerin açık alanlar olarak ilk başta açılması, daha sonra da kapalı düğün salonlarının da açılmasının beklendiğini söyleyelim.