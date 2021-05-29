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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kanal İstanbul' ile ilgili tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayı sonunda Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağını söyledi.

Güncel / 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kanal İstanbul' ile ilgili tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi açılışında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Kanal İstanbul projesi için tarih verdi.
TEMELİ HAZİRAN AYININ SONUNDA ATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyle ilgili haziran ayının sonunu işaret ederek, "Şimdi, inşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz." dedi.

Projenin, İstanbul'un coğrafi ve stratejik önemini artacağını da söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un tüm dünyaya hizmet vereceğini belirtti.

"İSTANBUL'UN COĞRAFİ VE STRATEJİK ÖNEMİ ARTACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesi ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Şimdi, inşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar. İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinde 6 köprü göreceksiniz.

Recep Tayyip Erdoğan


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