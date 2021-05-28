Yasin Börü davasında son dakika haberi: 20 sanık için ağırlaştırılmış müebbet

Yasin Börü’nün öldürülmesi davasında 20 sanığın “çocuğu canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 2 sanığın beraatı, firari 3 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi.
Selahattin Demirtaş'ın çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim olaylarında kurban eti dağıttığı sırada vahşice katledilen Yasin Börü'nün öldürülmesi davasında 20 sanığın "çocuğu canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 2 sanığın beraatı, firari 3 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi.