Yapımına karşı çıkmışlardı: Büyük gün geldi! İşte Taksim Camii manşetleri

Beyoğlu'nda yarım asırlık hayal gerçek oluyor. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma namazının ardından açılacak.



Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camisi 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin, kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.



Taksim'e Camii projesi yıllar boyunca medyanın ve siyasetin ilgi gösterdiği konulardan biri oldu. Taksim Camii hakkında gerçekleştirilen ve tarih olan tartışmalar, manşetler ve karşı çıkışlar da anı olarak geçmişte kaldı.











