Yerli ve milli SİDA'lar hedefi tam isabetle vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapılmaya devam ediliyor.



Mehmetçik tarafından yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında, yerli ve milli silahlarla birçok bölge terörden temizlendi.



Türkiye'nin Mavi Vatan'da da gücünü korumak ve artırmak için tatbikatları sürüyor.



İHA ve SİHA'larla düşmana karşı hava hakimiyeti kuran ve insansız kara araçlarında da harekete geçen Türkiye, insansız silah sistemlerini bu kez denizlere taşıdı.



Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafında,n Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak Denizkurdu-2021 tatbikatı icra ediliyor.







SİDA'LAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI



Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen 'ULAQ' serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı olan SİDA'lar da yapılan tatbikatta görücüye çıktı.



TAM İSABET



Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda SİDA, ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.





