Petrol keşfedilen kuyularda günlük 6 bin 800 varil üretim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığı konuşmada, 'Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfimizin ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. Daha önce 'petrol yok' denilip üzerine beton dökülen kuyularda petrol bulduk. 3 yeni kuyuda petrol keşfettik' açıklamasında bulunmuştu.



ENERJİ BAKANI DÖNMEZ PAYLAŞTI



Erdoğan'ın duyurduğu müjdenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla detayları paylaştı.



'Karadeniz'deki 405 milyar m3'lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun' diyen Dönmez, şu bilgileri verdi:





