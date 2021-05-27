USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Kurallar tamamen değişti! Hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle seyahat kuralları da değişti. Bazı ülkeler gelen turistlerden aşı pasaportu istemeyi gündemine alırken bazı ülkeler ise seyahatte uyulması gereken kuralları güncelledi. Peki hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor? İşte detaylar…

Güncel / 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:33
Kurallar tamamen değişti! Hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor?

ABD
2 yaş ve üstünden, uçuştan önceki 3 gün içinde yapılmış negatif Kovid-19 viral antijen, NAAT (nükleik asit amplifikasyon testi), RT-LAMP, RT-PCR, TMA test sonuçlarından herhangi birisi isteniyor. Daha önce virüse yakalanmış olan kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde iyileştiklerine dair belgeler sunmaları gerekiyor.

ALMANYA

6 yaş ve üstünden, 48 saat içinde yapılmış antijen ya da 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP, TMA testi talep ediliyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
12 yaş ve üstünden, uçuştan önceki 72 saatte yapılmış negatif PCR testi isteniyor. Dubai ve Sharjah yolcularından sağlık sigortası talep ediliyor.


İNGİLTERE
12 Mayıs itibarıyla Türkiye kırmızı listede, İngiliz ve İrlanda vatandaşları dışındakilerin girişi yasak. Türkiye'den giden İngiliz ve İrlandalılara da 10 gün karantina süresi var.

HİNDİSTAN
Hindistan varışlı uçuşlar 31 Mayıs'a kadar durduruldu. İstisnai uçuşlarla gelenlere ek tedbirler uygulanıyor.

ÇİN
İş, ticaret, ziyaret gibi nedenlerle Çin'i ziyaret edenler ve aile üyelerinin, Kovid-19 öncesinde gerekli olan belgeleri sunmaları yeterli.

DANİMARKA
Türkiye turuncu kategoride, istisnai yolculara izin veriliyor, en fazla 48 saat önce yapılmş negatif PCR isteniyor. 10 gün izolasyon var.

FRANSA
Türkiye'den gelenlere 10 günlük karantina var.

KKTC
3 gün içinde alınmış negatif PCR testi isteniyor, 10 gün karantina uygulanıyor.

RUSYA
Türkiye'ye uçuşlar hazirana kadar askıda.

SIRBİSTAN
Aşı sertifikası gösteren Sırp ve Türk vatandaşları PCR testinden muaf.

İrlanda


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement