Kurallar tamamen değişti! Hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor?

ABD

2 yaş ve üstünden, uçuştan önceki 3 gün içinde yapılmış negatif Kovid-19 viral antijen, NAAT (nükleik asit amplifikasyon testi), RT-LAMP, RT-PCR, TMA test sonuçlarından herhangi birisi isteniyor. Daha önce virüse yakalanmış olan kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde iyileştiklerine dair belgeler sunmaları gerekiyor.



ALMANYA



6 yaş ve üstünden, 48 saat içinde yapılmış antijen ya da 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP, TMA testi talep ediliyor.



BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

12 yaş ve üstünden, uçuştan önceki 72 saatte yapılmış negatif PCR testi isteniyor. Dubai ve Sharjah yolcularından sağlık sigortası talep ediliyor.





İNGİLTERE

12 Mayıs itibarıyla Türkiye kırmızı listede, İngiliz ve İrlanda vatandaşları dışındakilerin girişi yasak. Türkiye'den giden İngiliz ve İrlandalılara da 10 gün karantina süresi var.



HİNDİSTAN

Hindistan varışlı uçuşlar 31 Mayıs'a kadar durduruldu. İstisnai uçuşlarla gelenlere ek tedbirler uygulanıyor.



ÇİN

İş, ticaret, ziyaret gibi nedenlerle Çin'i ziyaret edenler ve aile üyelerinin, Kovid-19 öncesinde gerekli olan belgeleri sunmaları yeterli.



DANİMARKA

Türkiye turuncu kategoride, istisnai yolculara izin veriliyor, en fazla 48 saat önce yapılmş negatif PCR isteniyor. 10 gün izolasyon var.



FRANSA

Türkiye'den gelenlere 10 günlük karantina var.



KKTC

3 gün içinde alınmış negatif PCR testi isteniyor, 10 gün karantina uygulanıyor.



RUSYA

Türkiye'ye uçuşlar hazirana kadar askıda.



SIRBİSTAN

Aşı sertifikası gösteren Sırp ve Türk vatandaşları PCR testinden muaf.