İşte İmamoğlu'nun demokrasi anlayışı! İBB TV, M. Tevfik Göksu konuşurken yayını kesti

Her fırsatta demokrasi diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçek demokrasi anlayışı İBB TV'nin imza attığı bir skandalla yeniden gözler önüne serildi.



TEVFİK GÖKSU'NUN KONUŞMASI SIRASINDA YAYINI KESTİLER!



İBB Meclisi Mayıs Ayı 3. Oturumu toplandı. Toplantıyı canlı yayınlayan İBB TV ise AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu'nun konuşması sırasında bir skandala imza atarak yayını kesti. Yayını izleyen takipçiler ise sosyal medyada yaşananlara büyük tepki gösterdi. İtirazlara rağmen İBB TV yayın başlamadı.



Yaşanan olay İmamoğlu'nun demokrasi anlayışı bir kez daha gözler önüne serildi yorumlarına sebep oldu.