İsrail'in katliamlarını araştıracak komisyona katil Netanyahu'dan tepki!

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin soruşturma komisyonu kurulması kararını kabul etmesinin "utanç verici" olduğunu iddia etti.



İSRAİL'E KARŞI TAKINTI!



Söz konusu kararın BM İnsan Hakları Konseyinin "İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği" olduğunu ileri süren Netanyahu, konseyin bu kararla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli direniş gruplarını akladığını savundu.



ULUSLARARASI HUKUKLA ALAY EDİYOR!



Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyini hedef alan açıklamasında, söz konusu kararla "uluslararası hukukla alay edildiği" iddiasında bulundu.



BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.



66'SI ÇOCUK 254 KİŞİYİ KATLETTİLER!



Son verilerle İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybının 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254'e yükseldiği ifade edildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.