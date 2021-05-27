USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

HDP’li Kürkçü: Muhalefet bizsiz iktidar olamaz

HDP’li Ertuğrul Kürkçü, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek Millet İttifakı’na seslendi. Muhalefete ‘birlik içinde bir an önce harekete geçme’ çağrısı yapan Kürkçü, “HDP’yi veren, iktidarı verir” dedi.

Siyaset / 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:08
HDP’li Kürkçü: Muhalefet bizsiz iktidar olamaz

Katıldığı bir yayında konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimleri işaret ederek, muhalefet partilerine “Yeniden bir araya gelelim” çağrısı yapmıştı. Buldan, “Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi” ifadelerini kullanmıştı.

'BİZİ VERİRSENİZ İKTADAR OLAMAZSINIZ'

Benzer bir açıklama, HDP'nin eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü'den geldi. Muhalefet partilerine 'biz olmadan iktidar olamazsınız' mesajı gönderen Kürkçü, şu ifadeleri kullandı:

Muhalefetin vereceği yanıt yaşamsaldır. Muhalefet, mücadeleye başlamalıdır. Kulaklara küpe olsun: HDP'yi veren, iktidarı verir.'

HDP'YE BAKANLIK VAADİ

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı arayışları hızlanırken CHP'li Dursun Çiçek, seçimi kazanmaları halinde HDP'lilere 1-2 bakanlık verilebileceğini itiraf etmişti. Akabinde CHP Milletvekili Gürsel Tekin de buna destek vermişti. HDP'nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş de, “Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek” ifadelerini kullanmıştı.

HDP'li Buldan'dan muhalefete çağrı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi

Katıldığı bir YouTube canlı yayınında gündeme ilişkin açıklama yapan HDP'li Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimleri işaret ederek, muhalefet partilerine “Yeniden bir araya gelelim' çağrısı yaptı. Buldan, “Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi.' ifadelerini kullandı.

CHP'li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek CNNTürk'te katıldığı canlı yayında 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir' ifadelerini kullandı.

Gürsel TekinSelahattin DemirtaşMilletvekiliPervin Buldan


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement