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Memleket Partili Çelebi CHP’den istifa sebeplerini sıraladı: Öcalan'a özgürlük isteyen baş tacı edildi

Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’ne katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP’den istifa gerekçelerini açıkladı. 24 Haziran seçimlerinde yaşananların kendileri için kırılma noktası olduğunu belirten Çelebi, “Başarısız olanlar istifa etmesi gerekirken ödüllendirildi”, “Parti içinde aday belirleme süreçlerinde liyakat yok, nasıl belirlendiği belirsiz”, “Öcalan’a özgürlük isteyen baş tacı edildi” ve “Atatürk diyemeyen, terör örgütüyle iltisaklı kişiye selam gönderen il başkanı hala görevde” ifadelerini kullandı.

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 10:28
Memleket Partili Çelebi CHP’den istifa sebeplerini sıraladı: Öcalan'a özgürlük isteyen baş tacı edildi

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, CNN Türk canlı yayınında CHP’den istifa gerekçelerini açıkladı.

“Baş ve gövde uyumsuzluğu nedeniyle yeni parti kurmuş durumdayız. Bizim istifa gerekçelerimizin kırılma noktası 24 Haziran” diyerek sözlerine başlayan ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce’ye yönelik tavrına dikkat çeken Çelebi, şunları söyledi:

“İSTİFA ETMESİ GEREKENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ”

“CHP, Adil Seçim Platformu adında bir sistem kurdu. Onursal Adıgüzel, 5 Mart 2018’de ‘YSK sonuçları bizden öğrenecek’ dedi. Bu sistem için elle fatura kesildi. Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyorsunuz anca elle kesilen faturalara mahkum oluyorsunuz. Sistemin çökmesi ihtimaline karşı yedek sistem kurulması teklifim kabul edilmedi. Sistem çökünce Muharrem İnce açıklama yapamadı. Bu sistemin başında olan herkes istifa etmesi gerekirken ödüllendirildi.


“ADAYLAR NASIL BELİRLENDİĞİ BELİRSİZ”

Parti içinde, aday belirleme süreçlerinde liyakata dair birçok itirazımız oldu. Parti meclisinde adayların nasıl belirlendiğine dair şerh düştük; Adayların nasıl belirlendiği belirsizdir.

“PARTİYE AYRILIKÇILAR VE BÖLÜCÜLER HAKİM”

Kurultaydan sonra Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel ve ben Anıtkabir’e çıktık. Bu ziyaretimizi 10 Aralık Haraketi’ne mesaj vermek için yaptık. Bu hareket partiye hakim. Bize göre bunlar bölücü, rantçı ve ayrılıkçıdır. Abdullah Gül’ün adaylığına itiraz ettik. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ı kabul etmedik. Kumpasçılara destek çıkmadık.

“ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK İSTEYEN BAŞ TACI EDİLDİ”

Öcalan’a özgürlük isteyen TTB Başkanı Şebnem Korur Financı’yı baş tacı ettiler. İl başkanı ‘Atatürk’ demiyor. Milletvekili gidiyor, ilçe başkanı gidiyor ama o hala görevinde. Bu il başkanı MLKP terör örgütüyle iltisaklı Hasan Ocak için ‘Komutana selam’ diyor. Kılıçdaroğlu şikayetlerimizi dinledi ancak bir adım atılmadı.”

Ahmet AltanMilletvekiliMuharrem İnce


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