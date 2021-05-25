USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

Doğu Kudüs’te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuk, polis aracına taş attığı gerekçe gösterilerek gözaltına aldı. Çocuğun kız kardeşi, gözyaşları ile ağabeyinin serbest bırakılması için dil döktü.

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 12:04
İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

İsrail'in, Filistinlilere yönelik baskı ve işgal politikaları durmaksızın devam ediyor.

Yapılan müdahaleler yalnızca sivilleri değil, çocukları da kapsıyor.

Doğu Kudüs'te 10 yaşında bir Filistinli çocuk, gözaltına alındı.

ARACA BİNDİRİLDİ

Polis aracına taş attığı gerekçe gösterilen çocuk, kardeşlerinin gözü önünde polis aracına bindirildi.




Çocuğun kız kardeşi, polise ağabeyinin bir şey yapmadığını gözyaşları içinde anlatmaya çalıştı.

KAMERAYA YANSIDI

Ağabeyinin serbest bırakılması için polislere dil döken küçük kızın görüntüleri, kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan 10 yaşındaki Filistinli çocuk, bir süre polis aracında tutuldu.

Ardından serbest bırakıldı.

İsrail


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement