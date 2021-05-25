İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

İsrail'in, Filistinlilere yönelik baskı ve işgal politikaları durmaksızın devam ediyor.



Yapılan müdahaleler yalnızca sivilleri değil, çocukları da kapsıyor.



Doğu Kudüs'te 10 yaşında bir Filistinli çocuk, gözaltına alındı.



ARACA BİNDİRİLDİ



Polis aracına taş attığı gerekçe gösterilen çocuk, kardeşlerinin gözü önünde polis aracına bindirildi.







Çocuğun kız kardeşi, polise ağabeyinin bir şey yapmadığını gözyaşları içinde anlatmaya çalıştı.



KAMERAYA YANSIDI



Ağabeyinin serbest bırakılması için polislere dil döken küçük kızın görüntüleri, kameraya yansıdı.



Gözaltına alınan 10 yaşındaki Filistinli çocuk, bir süre polis aracında tutuldu.



Ardından serbest bırakıldı.