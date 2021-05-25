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Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan sözlerine 'İslamofobi değil İslam düşmanlığı ile karşı karşıyayız' diyerek başladı...

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 14:27
Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalar...


Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan sözlerine 'İslam korkusu değil İslam düşmanlığı ile karşı karşıyayız' diyerek başladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Karşımızdaki mesele İslam korkusu değil. İslam düşmanlığıdır.

Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır.

İslam düşmanlığı artık anayasalara ve kanunlara dercedilmeye başlanmıştır.

Anadolu'yu ve Kudüs'ü ele geçirme hülyasıyla gerçekleştirilen Haçlı seferleri yıkımlarla dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Batı, Türklerin şahsında somutlaştırdığı Doğulu toplumlara karşı kinini oryantalizm adı altında korumuştur. Son örneği de Avusturya Başbakanlık binasına terörist İsrail'in bayrağını çekmeyi koyuyorsa bunun nereye varacağını anlamak mümkündür.

BATI İSLAM DÜŞMANLIĞI YARIŞINA GİRMİŞTİR

Batı ülkelerinde kamu otoritelerii bir İslam düşmanlığı yarışına girmiştir. Özgürlüğün ortadan kalktığı yerde refah da uzun süre kalmaz.

İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımını özel bir paranteze alanlar bu kez de müslümanları hedef tahtasına oturtmuşlardır.

33 ŞEHİTİ ANDI

PKK tarafından Bingöl Elazığ yolunda otobüslerinin önü kesilerek alçakça şehit edilen 33 sivil ve askerimizi rahmetle yad ediyorum

"Ülkemizde yıllardır süren laiklik tartışmalarının gerisinde dini özgürlüklerin korunmasından ziyade yasaklanması niyetlerinin yol açtığı gerilimler vardır."

"Dünyadaki 7,5 milyarı aşkın insanın her birine İslam'ın değil, İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız."

Bu tehdide maruz kalan tüm toplumların ve ülkelerin bir araya gelerek uluslararası alanda güçlü bir iletişim ağı kurmaları şarttır."

"İnsanlığın tamamının huzuru, güvenliği için hayati öneme sahip 'İslam düşmanlığının önüne geçilmesi çabaları', oluşturulacak ortak akıl mekanizmaları ile yürütülmelidir."


Recep Tayyip Erdoğan


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