Ömer Zengin kimdir? Sayıştay Daire Başkanlığına 5. Daire Üyesi Ömer Zengin seçildi

Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı.



ÖMER ZENGİN SAYIŞTAY DAİRE BAŞKANLIĞI SEÇİLDİ



Toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 5. Daire Üyesi Zengin seçildi.



ÖMER ZENGİN KİMDİR?



Zengin, 1969 yılında Turhal'da doğdu, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Sayıştay'da göreve başlayan ve İngilizce bilen Zengin, 2010'da TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçildi.