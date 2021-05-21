USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den kadın meclis üyesine çirkin sözler: Sürekli lastiği patlıyor

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, AK Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar’a yönelik ağza alınmayacak sözler sarf etti. Çağlar’ın Mayıs Ayı Olağan Meclis Oturumunda belediyenin mali durumuna yönelik eleştiriler yapması üzerine CHP’li başkan, çirkin bir üslupla "Lüzumsuz konuşmalarla beni konuşturtmayın. Dilimin sert olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaşımızın sürekli lastiği patlıyor" ifadelerini kullandı.

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 17:00
CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den kadın meclis üyesine çirkin sözler: Sürekli lastiği patlıyor

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP'li Hasan Akgün, Mayıs Ayı Olağan Meclis Oturumunda, belediyenin borçlanmasına ve mali durumuna eleştirilerde bulunan AK Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar'a ahlaksız sözler sarf etti.

'DİLİMİN SERT OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ'

Meclis oturumunda söz alan Çağlar, 27 yıldır Hasan Akgün tarafından yönetilen belediyenin her geçen gün borç batağına saplandığını, belediyenin borçlarını dahi ödeyemez hale geldiğini söyledi.

Çağlar'ın eleştirilerinin ardından Akgün, “Lüzumsuz konuşmalarla beni konuşturtmayın. Dilimin sert olduğunu biliyorsunuz” diyerek Zerrin Çağlar'ı susturmaya çalıştı. Bu sözlerin ardından çirkin bir üslupla “Bu arkadaşımızın sürekli lastiği patlıyor” ifadesini kullanarak Çağlar'ı hedef aldı.

Çağlar ise bu sözlere “Belediye meclis üyesine lastiği patlıyor demek ne demek sayın başkanım. İnsanları kışkırtmaya çalışmayın” diyerek tepki gösterdi.



DAHA ÖNCE DE SÖZ HAKKI VERMEMİŞTİ

Mart ayı meclis oturumunda Çağlar, soru önergesi vermek için söz almıştı. Soru önergesini okumaya başladığı anda CHP'li Akgün, mikrofonu kapatmıştı. Meclis üyesinin söz alma hakkını engelleyen Akgün, Çağlar'a ağır ithamlar ve hakaretlerde bulunmuştu.

Ak PartiHasan Akgün


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement