Başkan Erdoğan Küresel Sağlık Zirvesi’ne video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, salgın önlemlerine dikkat çekti, ekonomi ve sağlık dengesinin önemine vurgu yaptı. Seyahatlerin önlemlere bağlı olarak sürmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, aşıya ulaşımda gelişmemiş ülkelerin çektikleri zorlukları dünyaya bir kez daha duyurdu.



158 ÜLKEYE TIBBİ YARDIM



Erdoğan'ın zirvede verdiği önemli mesajlar şöyle:



158 ülke 12 uluslararası kuruluşa tıbbi cihaz verdik. Bugüne kadar 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı çalışmalarımız sürüyor.



DÜNYAYA AŞI ÇAĞRISI



Gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük oranı aşılanmışken, Afrika'da bu oran yüzde 1'i bile bulmadı. Biz elimizdeki aşıları paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı tamamlar tamamlamaz tüm dünyanın kullanımına sunacağız.



EKONOMİ VE SAĞLIK TEMELLİ ÖNLEM VURGUSU



Salgında alınan önlemler ekonomi ve sağlık dengesini gözetmeli. Aşılanmış ve aşılanmamışlar arasında yeni duvarlar örülmemelidir. Uluslarası seyahatler önlemler alınarak açılmalıdır.







