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Bakan Soylu'nun sözleri panikletti! Cumhuriyet'le Can Dündar birbirine girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili söylediği sözler, Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesini birbirine düşürdü. Soylu’nun gazete ile ilgili verdiği örneklere cevap niteliğinde yazı yazan Cumhuriyet Gazetesi topu firari Can Dündar’a attı. Dündar da sosyal medya üzerinden söz konusu yazıya cevap verdi.

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 15:26
Bakan Soylu'nun sözleri panikletti! Cumhuriyet'le Can Dündar birbirine girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili verdiği örnekler Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesini birbirine düşürdü. Soylu'nun gazete ile ilgili verdiği örneklere cevap niteliğinde yazı yazan Cumhuriyet Gazetesi, “Soylu, TRT Haber'deki programda, Cumhuriyet gazetesini suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar'ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet gazetesini yönettiği döneme denk gelmektedir” ifadeleri ile topu firarı Can Dündar'a attı. Dündar da sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu yazıya cevap verdi.

Dündar'dan Cumhuriyete tepki
Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ni hedef aldığını savunan yazıda, “Soylu, TRT Haber'deki programda, Cumhuriyet gazetesini suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar'ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet gazetesini yönettiği döneme denk gelmektedir. Oysa, bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay'ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır. Cumhuriyet gazetesi, 2018 Eylül ayı başında, Atatürk'ün adını verdiği ve Yunus Nadi'nin kurduğu Cumhuriyetçi çizgisine oturduğunu kamuoyuna duyurmuştur. Bu çizginin herhangi bir suç ya da terör örgütü ile ilişkilendirilmesi bir kasıtlı çarpıtmadan öteye gidemez. Cumhuriyet'in çizgisi, apaçık bellidir; demokrasiden, laiklikten, özgürlüklerden, bağımsızlıktan ve ulusal bütünlükten yanadır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu yazıya karşılık Can Dündar da sosyal medya hesabından, “Doğrudur @cumhuriyetgzt. Bütün sorumluluk benim. Ve bunu gururla söylüyorum. Kimseyi suçlayıp ihbarcılık yapmadan... #Soylu'nun gözüne girmeye çalışmadan; utanmadan. Normaldir; baskı devirlerinde olur böyle şeyler. Bugün ‘Valla biz yapmadık, o yaptı' diye yazan @cumhuriyetgzt yönetmeni @aykutkucukkaya'dan, ‘Sorumlu benim' deklarasyonunu toplu konut dilekçesi sanmıştım ben' açıklaması bekliyoruz. Hatırlayanlar, hatırlamayanlara hatırlatsın” ifadeleri ile Cumhuriyet Gazetesi'ne tepki gösterdi.


Can Dündar


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