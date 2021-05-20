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Man adası davasında karar çıktı! Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek!

Man adası belgelerine ilişkin CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddiaları üzerine istinafın bozduğu ve yerel mahkemeye geri gönderdiği davada karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun 142 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Güncel / 20 Mayıs 2021 Perşembe 13:48
Man adası davasında karar çıktı! Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve yakınlarına iftira yolu ile hakarette bulunduğu ileri sürülerek 1 buçuk milyon liralık tazminat davası açılması yönünde talepte bulunulmuş, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödemesine karar verilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptığıyla ilgili açıklamalarının üzerine açılan dava, İstinaf Mahkemesi'nin verilen kararı bozmasının ardından yerel mahkemede tekrar görüldü.

TARAF AVUKATLARI KATILDI

İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

DAVANIN KABUL EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

Duruşma sırasında davacı avukatı Ferah Yıldız davanın kabul edilmesini talep ederken, davalı avukatı Celal Çelik dosyada hiçbir delilin toplanmadığını ve tanıkların dinlenmediğini ifade ederek davanın reddini istedi.

CUMHURBAŞKANI'NA 100 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Duruşma sonunda mahkeme, ilk verdiği kararı değiştirmeyerek Kılıdarçoğlu'nun 100 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 17 bin lira tazminatın Ziya İlgen'e, 15 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye, 10 bin lira tazminatın da Ahmet Burak Erdoğan'a söz konusu konuşma tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak ödenmesine karar verdi.

MUSTAFA ERDOĞAN KONUSUNDA RED GELDİ

Mahkeme, 5 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen konuşmada davacı Mustafa Erdoğan'a yönelik herhangi bir söz veya hakaret sarf edilmediği kanaatine vararak Mustafa Erdoğan yönünden açılan davanın ise reddine karar verdi.

Kemal KılıçdaroğluMustafa ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan


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