HSK aday listesi belirlendi! İşte HSK için TBMM tarafından aday gösterilen 21 isim

Tüm yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. TBMM'de seçilecek 7 üye için Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon geçtiğimiz günlerde çalışmalarını hızlandırmış ve alt komisyon tarafından rapor hazırlanması için çalışmalar başlatılmıştı. Alt komisyon tarafından hazırlanan rapor, Karma Komisyon Genel Toplantısında sunuldu. Raporda, aday adayı olan 118 kişiden Öğretim Üyesi Dr. Çağatay Çınar, avukat Mehmet Fatih Özdemir ve avukat Dr. Çetin İlhan Akbulut'un gerekli şartları sağlamamasından dolayı değerlendirilmeye alınmadığı belirtildi. Ayrıca, Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman'ın da, 15 gün önce hazırladığı dilekçeyle istifasını sunmasının ardından, komisyonda Kocaman'ın HSK üyeliği aday adaylığından çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Buna göre, aday adaylığına başvuran kişi sayısı 114'e düştü.



OYLAMA İŞLEMİ 4 SAAT SÜRDÜ



Komisyon çalışmaları sırasında partilerin değerlendirmelerinin ardından aday belirleme için oylama işlemine geçildi. Yaklaşık 4 saat süren oylama sonrasında belirlenen Meclis'e gönderilen21 kişilik aday listesi belirlendi. Avukatlardan Bilal Temel, Alaaddin Varol ve Önder Ataseven, Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Musa Heybet ve Lütfiye Akbulut, Yargıtay üyelerinden Ergün Şahin, Faruk Şener ve Ahmet Kar AK Parti'nin adayı olarak gösterilirken, avukatlardan halihazırda HSK Birinci Dairesi Üyesi olan tecrübeli isim Hamit Kocabey, Arzu Sonsuz ve Aydın Akpınar MHP'nin adayı olarak belirlendi. Yargıtay üyeleri Sinan Esen, Reşat Koparan ve Sevinç Türközmen, öğretim üyelerinden Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya ve Müslüm Akıncı İyi Parti'nin adayı olarak gösterilirken, Yargıtay üyeleri Ömür Topaç, Nevzat Özsoy ve Zeynep Şahin CHP'nin adayı olarak gösterildi.



Belirlenen 21 kişilik listenin, komisyon raporunun hazırlanmasının ardından önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na getirilerek oylamaya sunulması bekleniyor.

