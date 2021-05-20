Hainlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı! Hedef bakın neresiymiş!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü TKP/ML'ye yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.



Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait toplamda 8 hücre evine düzenlenen operasyonda; örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alınmıştır' denilmişti.







DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI



Terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Zanlıların AK Parti Pendik İlçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi. Operasyonla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptıkları görüldü.







Bakanlığın açıklamasında 'Operasyonda; 7 Adet AK 47 ( Kalaşnikof) Marka Otomatik Uzun Namlulu Silah,



18 Adet AK 47 Şarjörü



1 Belçika yapımı Keskin Nişancı Tüfeği,



1 adet Keskin Nişancı Kamuflajı,



(1) Adet El Telsizi* ele geçirilmiştir.



Ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulmuştur.'' denildi.