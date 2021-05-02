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Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz' açıklamasına tepkiler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmesine ilişkin "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim” şeklindeki açıklamalarına AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili avukat M. Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen tepki gösterdi. Akbaşoğlu “Marifet kaçmak değil hainlere karşı durmak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? ifadelerini kullanırken Şen, "Sayın Erdoğan namert köprülerinden geçmez, o köprüleri milletimizle birlikte yıkıp geçer sayın Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

Siyaset / 2 Mayıs 2021 Pazar 17:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz' açıklamasına tepkiler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmesine ilişkin "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim" şeklinde açıklama yapması eleştiriliyor.


AKBAŞOĞLU: MARİFET KAÇMAK DEĞİL HAİNLERE KARŞI DURMAK SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU?"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili avukat M. Emin Akbaşoğlu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve "15 Temmuz gecesi hainlerin arasından onların izniyle geçtiğini itiraf eden bunu da marifetmiş gibi anlatan Kılıçdaroğlu'na yaptığının demokrasi adına yüz kızartıcı utanılacak bir şey olduğunu ajans, hatırlatmadı mı? Marifet kaçmak değil hainlere karşı durmak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu?" diye sordu.

ŞEN: SAYIN ERDOĞAN NAMERT KÖPRÜLERİNDEN GEÇMEZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen de; "Sayın Erdoğan namert köprülerinden geçmez, o köprüleri milletimizle birlikte yıkıp geçer sayın Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.


KILIÇDAROĞLU: BEN (ZIRHLI ARACIN YANINDAN YÜRÜYEREK) GEÇTİM

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi | Video

Kemal Kılıçdaroğlu, bir özel televizyon kanalında 15 Temmuz 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya; "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız" ifadelerini kullandı.

MilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu

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