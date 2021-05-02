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Bakan Akar duyurdu: 44 terörist...

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'la Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetlemede bulundu. Akar, "Burada çok önemli görevler yapıyorsunuz. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Güncel / 2 Mayıs 2021 Pazar 10:54
Bakan Akar duyurdu: 44 terörist...

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Şırnak'a gitti. Bakan Akar ve Komutanlar 2'nci Hudut Bölük Komutanlığının Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etti.

Birliğin şeref defterini imzalayan Bakan Akar, Bölük Komutanı'na Türk Bayrağını teslim etti. Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Akar'a, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk tarafından bu bölgede icra edilen Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing verildi.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle iftar yaptı. İftarın ardından askerlere hitap eden Bakan Akar, şunları söyledi:


ŞU ANA KADAR 44 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

"Burada çok önemli görevler yapıyorsunuz. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız."

BÜTÜN SİLAHLARIMIZ, ARAÇLARIMIZ-GEREÇLERİMİZ YERLİ VE MİLLÎ OLACAK

Yürüttükleri mücadelenin sadece ve sadece teröristlere karşı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:



Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek, en son teröristi etkisiz hâle getirmek. Dolayısıyla Türklerin, Kürtlerin, Arapların burada yaşayan tüm insanların kardeş olduğunu, her birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğunu unutmayacağız. Yaptığımız çalışmaları buna göre yapacağız, buna göre sonlandıracağız. Sizin burada yaptığınız operasyonların başarılı olması için bir taraftan eğitimlerimiz, atış faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız devam ederken, diğer taraftan da elinizdeki silahların, araçların-gereçlerin en üstün teknolojiye sahip olması için de gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve millî savunma sanayi hamlesiyle elimizdeki silahların, araçların-gereçlerin yüzde 70'i yerli ve millî oldu. İnşallah bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek ve çok daha ileri seviyelere gidecek. Bütün silahlarımız, araçlarımız-gereçlerimiz yerli ve millî olacak inşallah."

HEM KENDİ HAK VE MENFAATLERİMİZİ KORUYACAĞIZ, HEM DE DOST VE KARDEŞLERİMİZİN HAKLI DAVALARINDA YANINDA OLACAĞIZ

Bakan Akar, Türk Silahı Kuvvetlerinin haklı mücadelesini gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında sürdürmeye devam ettiğini bildirerek, "Bu mücadeleyi; Azerbaycan'da, Libya'da, Afganistan'da, Kosova'da, Sudan'da yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız, hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, alaka ve menfaatlerini de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde geri adım atmadan sonuna kadar korumaya, kollamaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin egemenliği ve bağımsızlığının kendileri için esas olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Şu anda yurt içinde yurt dışında, karada, denizde ve havada sizler gibi yoğun bir şekilde görevi başında olan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Millî Savunma Bakanlığı mensuplarına kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum. Hepinizi tek tek alnından öpüyorum. Anne ve babalarınıza selamlarımızı söyleyin, onlara şükranlarımızı iletin. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden şahsım ve komutanlarınız adına kutluyorum. Hepinize iyi bayramlar."


"Burada çok önemli görevler yapıyorsunuz. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız."

BÜTÜN SİLAHLARIMIZ, ARAÇLARIMIZ-GEREÇLERİMİZ YERLİ VE MİLLÎ OLACAK

Yürüttükleri mücadelenin sadece ve sadece teröristlere karşı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek, en son teröristi etkisiz hâle getirmek. Dolayısıyla Türklerin, Kürtlerin, Arapların burada yaşayan tüm insanların kardeş olduğunu, her birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğunu unutmayacağız. Yaptığımız çalışmaları buna göre yapacağız, buna göre sonlandıracağız. Sizin burada yaptığınız operasyonların başarılı olması için bir taraftan eğitimlerimiz, atış faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız devam ederken, diğer taraftan da elinizdeki silahların, araçların-gereçlerin en üstün teknolojiye sahip olması için de gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve millî savunma sanayi hamlesiyle elimizdeki silahların, araçların-gereçlerin yüzde 70'i yerli ve millî oldu. İnşallah bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek ve çok daha ileri seviyelere gidecek. Bütün silahlarımız, araçlarımız-gereçlerimiz yerli ve millî olacak inşallah."

HEM KENDİ HAK VE MENFAATLERİMİZİ KORUYACAĞIZ, HEM DE DOST VE KARDEŞLERİMİZİN HAKLI DAVALARINDA YANINDA OLACAĞIZ

Bakan Akar, Türk Silahı Kuvvetlerinin haklı mücadelesini gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında sürdürmeye devam ettiğini bildirerek, "Bu mücadeleyi; Azerbaycan'da, Libya'da, Afganistan'da, Kosova'da, Sudan'da yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız, hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, alaka ve menfaatlerini de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde geri adım atmadan sonuna kadar korumaya, kollamaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin egemenliği ve bağımsızlığının kendileri için esas olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Şu anda yurt içinde yurt dışında, karada, denizde ve havada sizler gibi yoğun bir şekilde görevi başında olan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Millî Savunma Bakanlığı mensuplarına kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum. Hepinizi tek tek alnından öpüyorum. Anne ve babalarınıza selamlarımızı söyleyin, onlara şükranlarımızı iletin. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden şahsım ve komutanlarınız adına kutluyorum. Hepinize iyi bayramlar."

KosovaAfganistanAzerbaycanLibyaSudan

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