MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi haftalık grup toplantısı TBMM'de gerçekleşiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son dakika açıklamaları;



ZİLLETİN YENİ ORTAĞI KOVİD-19 OLMUŞTUR



'Bizim inancımızda karamsarlık yoktur. Felaket tellallığı yapmak, öldük bittik yaygarası koparmak sorumluluk hissiyle bağdaşmaz. Türkiye salgına karşı muazzam bir direnç gösterirken bu çalışmaları kötüleyenler utanma duygusundan yoksun olanların işidir. CHP ve diğerlerinin yeni ortağı covid-19 olmuştur. Bundan nemalanacak hale gelmişlerdir. Bu ortak sorunun çözümünde bu şekilde davranan CHP uçurumun eşiğindedir. Bu bozgunculuktur. Eninde sonunda bu kovid kuşatmasından kurtulacağız. Sağlıkçılarımızın emeklerinden dolayı her birine müteşekkiriz.



19 MAYIS TÜRK'ÜN KUDRETLİ YÜZÜDÜR



19 Mayıs zalime, haine ve alçağa yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yüzüdür. Batı hayranları, mandacılar kuyumuzu kazıyordu. Dünya alem üzerimize gelmişti. Türk milleti tıpkı bugünkü gibi pes etmedi, vazgeçmedi ve bu kararlılık bize bir milli devlet kazandı.



HDP İLE YENİ KİMLİK ARAMAK FELAKETTİR



Başka kimlik arayışlarının artış göstermesi Türkiye'nin yıkımına açık çektir. HDP ile yapılmaya çalışılanlar da budur. Bunlar milli felakettir. Bu durum karşısında kalbinde Türkiye heyecanı ve sevgisi taşıyan herkes duruş ve tarafını belirlemek zorundadır. Türkiye'nin milli devlet biçimi, üniter yapısı konusunda taviz ve çözülmede çare arayışı Türk Milleti için hiçbir zeminde kabul etmeyecektir.



Kimse sonu ağır olacak hesap hatalarına düşmeye heveslenmesin.



Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi vazgeçilmez bir unsur olarak ifade etmesi yalnızca akıl tutulması ile ifade edilemez. Terörist Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını söylemesi de dil sürçmesi değildir. CHP Genel Başkanı HDP ile yatmış PKK ile uyanmıştır. Bu pespayelik onun alnına kazınmıştır. Bunlar PKK'yı devlet kademesine taşıyacak kadar bu millete uzaklaşmıştır.



Teröristle işbirliği yapanlar Cumhur İttifakı'nı mafya ile işbirliği yapmakla suçluyor. Zilletin terör kadrosuna her yer ya dar edilecek. Ya mezar edilecek.



Nerede terörist varsa orası meşru hedefimizdir.



KUDÜS, FİLİSTİN...



İsrail Filistinli mazlumları her fırsatta katletmiştir. Netanyahu Lahey'de yargılanmak için yetecek insanlık suçlarını gözünü kırpmadan işlemiştir. Parkta olması gereken çocuklar katledilmiştir. Ana kucağındaki bebeklere mermiler isabet etmiştir. Terör devleti İsrail Kudüs'ü tutsak almıştır.



Kudüs yaslı ve yaşlı gözlerle bizi beklemektedir. Kınama mesajları yayınlanıyor çocuklar ölmeye devam ediyor. İsrail'in kimseyi ciddiye aldığı yok. Böyle giderse yakında küresel ya da bölgesel bir savaş son çare olarak gündeme gelecektir. Sahillerde misket bombalarıyla öldürülen çocukların acısını dürüstçe kim yüreğinde taşıyor? Türkiye'den başka 1.5 milyarlık İslam aleminin bir umudu kaldı mı?



Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri ve dürüst siyasetini takdir ediyor ve MHP olarak biz de önerilerimizi şöyle sıralıyoruz.



SALDIRILAR DURMUYOR, KORUYUCU GÜÇ KONUŞLANDIRILMIYORSA TÜRKİYE DEVREYE GİRMELİDİR



İsrail saldırılarına derhal son vermelidir.

Kudüs'e özel statü verilmeli.

İki devletli çözüm için derhal adım atılmalıdır.

Bölgeye koruyucu güç konuşlandırılmalı.

Bu yapılmazsa medeniyetler şehri Kudüs'ün ruhu ve dokusunu bilen Türk Milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir. Çağrı olursa gücümüzün yettiği kadar girelim. Kudüs'ün her karışında izimiz ve eserlerimiz vardır. Kudüs bizi bilir biz Kudüs'ü biliriz. ABD buna karşı çıkıyorsa İncirlik'i de Kürecik'i de boşaltalım gitsin.