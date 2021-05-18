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Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 18 Mayıs hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök görültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. İşte il il 18 Mayıs hava durumu raporu.

Güncel / 18 Mayıs 2021 Salı 09:38
Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 18 Mayıs hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin, akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık


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