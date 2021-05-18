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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un çocuğuna içirmek istediği Dimes meyve suyunda şoke eden görüntü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy çocuğuna Dimes marka meyve suyu içirmek istedi. Ancak oğlu "tadı iğrenç" diyerek tükürdü. Ersoy kutuyu açtığında ise şoke oldu. Kutunun dibindeki görüntüyü Instagram hesabından paylaşan Pervin Ersoy "Bu iğrenç şeyi çözemedik" notuyla paylaştı. Dimes Genel Müdürü Ozan Diren konuyla ilgili"Paketin hava alması sonucu bozulma olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verirken Ersoy'a gelen mesajlar birçok tüketicinin bu sorunu yaşadığını ortaya çıkardı.

Güncel / 18 Mayıs 2021 Salı 10:58
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un çocuğuna içirmek istediği Dimes meyve suyunda şoke eden görüntü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, kişisel Instagram hesabında Dimes marka meyve suyunun kutusundan çıkan yabancı maddenin görüntüsünü paylaştı. Bir bardak elma suyu verdiği oğlunun 'İğrenç bu anne' diyerek tükürdüğünü belirten Ersoy, yaşadığı olayı Instagram'da 'Ne içiyoruz' başlığı ile paylaştı. Ersoy videolu mesajında şu ifadeleri kullandı: 'Lütfen almayınız az önce yaşadığım şoku hâlâ atlatamıyorum. Ne olduğunu anlayamadık. Hemen içini boşalttım. Kestim kutuyu, bakın insanların sağlığı ile nasıl oynanıyor? İçinden iğrenç bir şey çıktı. Ne olduğunu çözemedik. Kullanım tarihi geçmemiş üstelik. İnsanlar bu şekilde zehirleniyor kesinlikle, kapalı kutu almayın lütfen.'



'GIDADA BOZULMA VAR'

Ersoy, yaptığı paylaşımlardan sonra Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren'in, şoförünü yollayarak içinde yabancı madde olan meyve suyu kutusunu aldırdığını açıkladı. Ersoy, 'Kutuyu alıp içindekileri incelemek için laboratuvara götürdüler. Çıkacak tüm analiz raporlarını sizlerle paylaşacağım Bakalım neymiş o yaratık?' dedi.

Ersoy, Diren'in gönderdiği açıklamayı ve kendisinin buna verdiği yanıtı şöyle aktardı:

* 'Ozan Diren: Merhaba Pervin Hanım. Değerlendirmelere göre taşıma veya depolama koşullarında nadiren de olsa gerçekleşebilen paketin hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda olan bozulma olduğu tespit edilmiştir.



BİRÇOK İNSAN BUNUNLA KARŞILAŞIYOR

* Pervin Ersoy: Ozan Bey, bana gelen binlerce mesaj ve binlerce DM'den anladığım kadarıyla bu durum ile birçok insan daha önce karşılaşmış ve işin tuhaf tarafı aynen bu yukarıda yazdığınız cevabı almışlar. Madem herkese sürekli bu cevabı standart veriyorsunuz, sizin Ar-Ge bölümünüz bu işi çözmek ve bu olayın bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için neden çözüm üretmiyorlar? Ben bu cevabınızdan hiç tatmin olmadım.'

Dimes sahibi Ozan Diren'in ürünü Pervin Ersoy'un evinden şöfor ile aldırması da Twitter'da takipçiler tarafından eleştirildi. Diren bu eleştirilere, 'Tüm tüketicilerimize aynı özeni gösteriyoruz. Sizi anlıyorum bugünün dünyasında eşit davranabilme çok rastlanan bir özellik değil' yanıtını verdi.



ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Pervin Ersoy, konuyla ilgili olarak yaptığı yeni paylaşımlarda bazı takipçilerinin kendisine tepki gösterdiğini belirterek şu mesajı yazdı: 'Benim Dimes meyve suları ile ilgili yaşadığım bu olayı yazmamdan rahatsız olanlar var. Firmaya bir düşmanlığım olduğuna kadar senaryo üretmişler. Sadece komik. Ben bir anneyim, evladıma bu meyve suyunu içireceğim ve zehirlenme riski yaşayacağım, hiç ses çıkarmayacağım öyle mi? İşte o iş öyle olmuyor. Önlem alınsın diye bir anne olarak yazarım, siz buna karışamazsınız. Yok bir bakan eşine yakışır mıymış da, niye yazmışım da...'


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