İsrail polisi, Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere saldırdı

İsrail'in Filistin halkına zulmü 9'uncu gününde de devam ediyor.



Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto etmek amacıyla Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinli gençler, İsrail polisi tarafından engellendi.



PLASTİK MERMİLERLE SALDIRDILAR

Polisler, kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve plastik mermi kullandı. Toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıkıldı.



YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDILAR

Bir kişiyi plastik mermiyle yaralayan polisler, 3 kişiyi gözaltına aldı.