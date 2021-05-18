Adalar'da kaçak iskele skandalı! İşte İBB'nin cevapsız bıraktığı 6 soru!

Heybeliada'da Mavi Marmara iskelesinin büyütme işinin 'usulsüz' olduğunu kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Basit onarım izni ile yapılan tadilat, kapsamını aşmıştır' açıklamasında bulundu. İBB, kaçak inşaata ilişkin cezai işlem yapılıp yapılmayacağı sorularına ise yanıt vermedi.



RAPORU VE RUHSATI BULUNMUYOR



Heybeliada'da Mavi Marmara iskelesinin büyütme işine İBB tarafından izin çıkmıştı. İBB Şehir Hatları Genel Müdürlüğü tarafından verilen iznin ardından iskelenin yenileme işlerinin müteahhitliği Adalar Belediyesi'nin Meclis Üyesi Haluk Salih Derman'a verilmişti.



Sit alanında bulunan iskelenin büyütme işlemi için koruma kurulu raporu ve inşaat ruhsatının alınmadığı öğrenilmişti.



'BİZ BASİT ONARIM İZNİ VERMİŞTİK'



Medyada çıkan haberlerin ardından açıklama yapmak zorunda kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığını kabul etti.



Büyükşehir belediyesi yaptığı açıklamada, 'Söz konusu firmanın, tarafımızca verilen 'basit onarım' izninin kapsamını aşar şekilde tadilat işlemi yaptığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine, firmadan çalışmaları derhal durdurması talep edilmiştir.' ifadelerine yer verdi.



İşte İBB'nin cevapsız bıraktığı sorular:



1) Firmadan çalışmaların durdurulmasının ne zaman istediniz?



2) Onaylı projesine aykırı yapı ile ilgili İBB teknik elemanları tarafından zabıt tutuldu mu?



3) SİT alanı olduğu için koruma kuruluna ve cumhuriyet savcılığına suç durusunda bulunuldu mu?



4) İlçe belediyesi ile ilgili ne gibi bir işlem yaptınız?



5) Mıntıka mühendisleri ile ilgili ve diğer sorumlularla ilgili bir işlem yapıldı mı?



6) İlgili firmanın İBB tarafından verilen taşıma ruhsat iznini iptal etmeyi düşünüyor musunuz?