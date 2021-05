Esnaf ve çiftçilerden Başkan'a teşekkür!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrasında, esnafa ve çiftçiye ve işletmelere yönelik destek paketini açıkladı. Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız verileceğini duyurdu.



ESNAF SEVİNCE BOĞULDU!



Açıklanın ardından Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken; esnafa yönelik yeni destek paketi açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Bendevi Palandöken, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.



Palandöken, "Esnafa yönelik yeni destek paketi kapsamında, kahvehane, pastane, internet cafe gibi işletmelere 5 bin TL, bakım onarım, tamirat, hırdavatçı gibi işletmelere ise 3 bin TL karşılıksız hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a camiamız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"İYİ FİYAT, BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE"



Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan'a, çiftçiler için açıkladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatının 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatının ise 1750 liraya yükseltilmesini sevinçle karşıladığını söyleyen Çetindağ, "İyi fiyat, beklediğimizin üzerinde. Çiftçilerimizin beklentilerini hemen hemen karşılıyor. Cumhurbaşkanımıza çiftçiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



Çiftçilerin bu yılki en büyük sıkıntısının kuraklık olduğunu vurgulayan Çetindağ, kentte geçen hafta etkili olan zirai donun da çiftçileri mağdur ettiğini belirtti.



Çetindağ, kuraklık nedeniyle buğday rekoltesinde düşüş yaşanabileceğini dile getirerek, "Sivas geçen sene 700 bin ton civarında buğday üretmişti. Bu sene 500 bin tona düşecek gibi görünüyor ama açıklanan fiyatlar çiftçimizi memnun edecektir." diye konuştu.



KIRIKKALE



Kırıkkale Ticaret Borsası Başkanı Harun Sümer de Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tarıma yönelik destekleri değerlendirdi.



Sümer, açıklanan alım fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 30 civarında artış olduğunu söyledi.



"Genel anlamda fiyatlar çiftçiler için 10 numara" diyen Sümer, "Yüzde 30-40 arasında artışlar oldu. Enflasyonun çok çok üzerinde fiyat verildi ancak kuraklıktan dolayı ülkemiz genelinde sıkıntı var. Vatandaşlarımız üretimden ve rekolteden memnun olmayacak." ifadelerini kullandı.



KAYSERİ



Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat ve bakliyattaki desteklerin çiftçiler için önemli olduğunu söyledi.



Geçen senede çiftçiler için desteklerin yapıldığını hatırlatan Güneş, Kayseri'nin ay çekirdeği, kabak çekirdeği, buğday, arpa ve nohut gibi ürünlerde üretime önemli katkı sağladığını vurguladı.



Güneş, verilen desteklerle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konulara hassasiyet gösterdiğini biliyoruz. Patates konusunda yapılanlar ortada. Çiftçinin elinde kalan patatesi alıp bedava dağıttı. Verilen fiyatlar iyi, memnun edici. Önemli olan devletin fiyatları yüksek açıklaması. Çiftçiler açısından umutlu bir beklenti vardı, açıklanan fiyatlar iyi. Yeter ki üretim olsun, bu yıl biraz kuraklık var." ifadelerini kullandı.



"Açıklanan rakamlar büyük rakamlar." diyen Güneş, nohutta 10 ton ürün satan çiftçinin, yaklaşık 4 bin lira fazla para alacağını dile getirdi.



Güneş, açıklanan desteklerin devletin çiftçiye önem verdiğinin göstergesi olduğunu vurgulayarak, yakın zamanda tarladaki ürünleri için yağış da beklediğini kaydetti.



NEVŞEHİR



Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş da Başkan Erdoğan tarafından açıklanan alım fiyatlarının çiftçiler açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.



Çiftçinin beklentisinin karşılandığını dile getiren Salaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı alım fiyatları çok güzel. Toprak Mahsulleri Ofisi hem zamanında alım yapıyor hem de ödemeyi nakit olarak, peşin ödüyor. Tüccar, ürün arttıkça fiyatı aşağı çekiyordu. Bu yıl bu durum maliyetin üzerinde olacak ve üreticimizin yüzü gülecek. Çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



KIRŞEHİR



Kırşehir'in Kaman ilçesinde çiftçilik yapan eski Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül ise geçen yıllara gören açıklanan hububat fiyatlarının iyi olduğunu söyledi.



Girdi fiyatlarında yüzde 100'e yakın artış yaşandığını belirten Öncül, ek desteklerle değerlendirildiğinde açıklanan hububat fiyatlarının yüksek olduğunu ancak kuraklık nedeniyle çiftçinin büyük sıkıntı çektiğini aktardı.



Öncül, "Yüzde 30-40 arası artış var. Geçen senelere göre rakamlar iyi ama bu yıl mahsul kötü. Yağış olmaması nedeniyle arpa buğday tarlada kuruyor. Bir hafta 10 gün içinde yağış olmasını bekliyoruz." dedi.



YOZGAT



Yozgat'ta Yerköy Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin de açıklanan alım fiyatlarından çiftçi olarak memnun olduklarını söyledi.



Açıklanan fiyatların geçen yıla göre yüzde 35-40 oranında zamlandığını ifade eden Metin, "Girdi maliyetlerimiz de yükseliyor ama açıklanan bu fiyatlar bizi memnun etti." dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARIMLA İLGİLİ MÜJDELERİ TRAKYA ÇİFTÇİSİNİ SEVİNDİRDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek paketleri, Trakya'daki çiftçilerin yüzünü güldürdü.



Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, açıklanan fiyatların çiftçiye rahat bir nefes aldıracağına inandığını söyledi.



Güzel bir sezon geçirmeyi temenni ettiklerini anlatan Şaylan, çiftçilerin açıklanan fiyatlardan memnun olduğunu kaydetti.



Gübre fiyatları ile tohum fiyatlarına ilişkin de bir düzenleme yapılmasını gerektiğini dile getiren Şaylan, "Bu sezon güzel bir rekolte elde edersek, fiyatlar son derece güzel. Geçen yıl arpa fiyatı ton başına 1300, buğday 1600 lira civarındaydı. Bu yıl ise bu fiyatın arpa ton başına 1750, buğdayın ise 2 bin 250 olarak açıklanması çok güzel." dedi.



"ÇOK MUTLU OLDUK"



Çiftçi Atilla Baylan ise açıklanan fiyatlardan son derece memnuniyet duyduklarını bildirdi.



Salgın sürecinde üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını anlatan Baylan, çiftçinin alın teri ve emeğinin karşılık bulmaya başladığını kaydetti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Baylan, "Fiyatlar son derece yerinde. Çok mutlu olduk. Artık emeğimizin karşılığını alacağız. Hasadımız da iyi geçerse çiftçi için bayram niteliğinde bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.



Başkentte kırtasiyecilik yapan İzzet Yakut, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde maddi zorluk yaşadıklarını belirterek, hibenin kendilerini bir miktar rahatlatacağını söyledi. Yakut, esnafa verilen desteklerin sürmesini istedi.



Taksici Erol Tetik, kapanma sürecinde işlerinin azaldığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Bu destek bizim için ilaç olur." dedi.



Lokantacı Halit Gürşin de hibe açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Esnaf için en azından ufak bir destek olur. Herkes sıkıntı yaşadığı için 3 bin, 5 bin de olsa en azından elektrik, su, bazı ihtiyaçlarımızı görür." diye konuştu.



"ÇİFTÇİLERE VERİLEN DESTEKLER ÇOK GÜZEL"



Edineli çiftçi Ahmet Demircan ise açıklanan fiyatların tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.



Çiftçilere verdiği destekten dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Demircan, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatlarının çiftçileri sevindirdiğini vurguladı.



Yağcılı köyünden Süleyman Akın da çiftçilere yönelik açıklanan desteklerin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Çiftçilere verilen destekler çok güzel, buğday alım fiyatları da güzel. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.



Tekirdağ Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı ise buğday fiyatının üreticileri sevindirdiğini dile getirdi.



Çiftçilerin girdi masraflarının fazla olduğunu ifade eden Çıkrıkçılı, "Çiftçilerimiz her şeye rağmen üretime devam ediyor. Salgın döneminde de tarımın ne kadar önemli olduğunu herkes gördü. Cumhurbaşkanının açıkladığı buğday fiyatı da üreticiler tarafından olumlu karşılandı. İnşallah yağışların da güzel olmasıyla rekoltenin istenilen seviyede alınması bu yıl çiftçinin yüzünü güldürecektir." diye konuştu.



Tekirdağ'da çiftçilik yapan Ünal İncehasan da açıklanan çiftçilerin rahat edeceğini ve emeklerinin karşılığını alacağını vurguladı.



DENİZLİLİ ÜRETİCİLER, ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI DESTEKLERDEN MEMNUN



Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bakliyat alım fiyatlarının oldukça memnun edici olduğunu söyledi.



Tefenlili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gıda ve tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.



Salgın sürecinde tarım üretiminin hiç durmadığını vurgulayan Tefenlili, şöyle konuştu:



"Elbette zor bir dönemden geçiyoruz, bunun farkındayız. Yeni destekler çiftçi ve üreticilerin yüzünü güldürdü. Ayrıca kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin ziraat ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecek. Bu destekler zor bir yıl geçiren çiftçilerimizi oldukça memnun edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bakliyat alım fiyatları oldukça memnun edici. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."



Denizli Serinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatif Başkanı Cemal Kobaş ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, nohuta verilen destekten dolayı teşekkür etti.



Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'inin Denizli'den karşılandığını hatırlatan Kobaş, "Nohut fiyatının 4 bin 50 lira olarak belirlenmesi üreticinin yüzünün bir nebze de olsa gülmesini sağlayacaktır. Çiftçiler için destekler 'can suyu' niteliğinde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu zor zamanlarda çiftçimizin yanında. Nohut fiyatı geçen yıl yaklaşık 3 bin 335 lira civarındaydı. İnşallah çiftçimiz artışlarla rahat bir nefes almış olacaktır." diye konuştu.



"CUMHURBAŞKANIMIZ, VERDİĞİ MÜJDELERLE ÇİFTÇİYE BAYRAM SEVİNCİ YAŞATTI"



Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından verilen müjdelerin çiftçiye adeta bayram sevinci yaşattığını belirtti.



Çelik yaptığı değerlendirmede, Başkan Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen bütün sektörlere destek açıklarken, çiftçileri de unutmadığını söyledi.



Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceğini bildiren Çelik, böylece, yüz binlerce çiftçinin finansal anlamda nefes almasının sağlanacağını belirtti.



Çelik, buğday, arpa, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut ve yeşil çay alım fiyatlarını da olumlu bulduklarını, böylece çiftçinin ürünlerinin iyi fiyattan değerlendirilmesinin sağlanacağını aktardı. Sağlanacak prim destekleriyle de üreticilerin giderlerine destek olunacağını bildiren Çelik, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız verdiği müjdelerle çiftçiye bayram sevinci yaşattı. Bütün olumsuz şartlara rağmen üretmeye devam eden çiftçilerimize müjdeler vererek yüreklerimizi serinletmiştir. Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda bir metrekare toprağı boş bırakmadan ekip, biçip üretmeye devam edeceğiz. Çiftçi güçlendikçe Türk tarımı güçlenecektir. Tarım sanayisi güçlenecektir. Çiftçi borçlarının ertelenmesi de üretim için bir can suyu olacaktır. Çiftçilerimize verdiği bu müjdeler sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şahsım, merkez birliğimiz, il birliklerimiz ve tüm çiftçilerimiz adına en derin şükranlarımızı sunuyorum."