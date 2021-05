Başkan Erdoğan'dan müjdeler!

Kritik kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yaptı.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kabi duygularımla selamlıyorum. Milletimizin ve tüm İslam alemizin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram edecediğimiz açıktır. Ülkemizi de adeta esir alan salgına karşı verdiğimiz mcüadelenin amacı, 84 milyonun sağlığını korumaktır. Yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü bir ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. İnsanımız sağlığını her şeyin önüne koymak, milletimizin bize verdiği bir sorumluluktur. Tam kapanma ile birlikte salgını yine büyük ölçüde kontrol altına aldık.



Buna göre; sokağa çıkma kısıtlamasını hafta içi 21.00 ile sabah 5 saatleri arasında sürdüreceğiz. Şehirlerarası seyahatlar sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde serbestce yapılabilecek, diğer hallerde izne tabi tutulacak.



1 Haziran'dan itibaren başlayacak Kademeli normalleşmenin detaylarını ele aldık. Ay sonuna kafdar olan süreçte daha da aşağılara çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin tredbirlerine hassasiyetle uyumunu önemle rica ediyorum. Aşı tedariğine hız veriyoruz. Riskli grupların bir önce aşılanmasını sağlıyoruz. Salgından hep birlikte hareket edebilirsek kurtulabiliriz.



Bu konuda zamanında etkin ve tedbir önlemler almayan ülkelerin nasıl ağır bedel ödediğini biliyrosunuz. Türkiye bedel ödemeden bu süreci geçirdiyse alınan tedbirlere ve milletimizin dirayetine borçludur. Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmaycağını ümit ediyoruz. Bu vesileyle salgının başından beri gösterdikleri gayret için, sağlık çalışanlarına, mülki idare amirliklerine, jandarma ve polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum.



Salgın ve vakalar arttığında neden tedbir almıyorsunuz diyenler, tedbir alınınca neden kısıtlamaya gidiyorsunuz diyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu saygısızlıktır. Elini taşın altına koymayanların hesaplarının farkındayız. Biz sadece milletimizin sağlığını korumak istiyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır.



Hamd olsun. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı gayet iyi biliyor.



ESNAFA MÜJDELER!



İnsanımızın hem işini hem aşını korumanın mücadelesini verdik. Bu süreçte, tarım, sanayi ve ihracatta en küçük aksama olmasın diye çaba gösterdik. Kısıtlamadan etkilenen işletmelere destek adımlarının yanı sıra kredi kolaylıkları ve taksit ertelemeleri gibi her türlü kolaylığı gösterdik. Turizm sektörünü ayakta tutmak için ayrıca çabalık, çalıştık. Her kesimden vatandaşımıza ödemeler yaptık.



Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıakrdık. Bu süreçte dezonformasyon yaptılar. Bunlarda haya edep söz konusu değil. Ben rakam veriyorum. Esnafımıza verdiğimiz kira desteğinden 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlandı. Pek çok sektöre destek olduk.



Bu desteklerin tutarı şimdiden 55 milyon lirayı buldu. Haziran ayı sonu itibariyle 67 milyon lirayı bulacaktır. Merkezi yönetim bütçesiyle bu tutra şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken haziran sonunda 181 milyar lirayı bulacaktır.



Ayrıca Tarım Kredi Kooperatiflerinin vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve borç yapılandırmaları ile her kesimden insanı rahatlattık. Toplamda 661 milyar liralık kaynağı milletimizin



Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, ,internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.



İkinci grupta ise, kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta berber taksici minibüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.



Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum. TMO Ofisi'nin ton başına 1650 lira olan sert ekmeklik buğday alımını 2250 liraya 1275 lira olan arpa alım fiyatını 1750 liraya Bakliyat alım fiyatları nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.



ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI ERTLENECEK



Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.



Belirlediğimiz 2021 yılı alım fiyatları ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmekli buğday alım fiyatı 2 bin 250 lira, arpa alım fiyatı 1750 lira, kırmızı mercimekte ton başına 5 bin lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.



Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlayacaktır. Açıkladığımız fiyatlar referans fiyat olacaktır. Aynı şekilde kabul edilecektir.



Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum; 752 milyon tonun üzerinden çay alımı yaparak toplamda 2 milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir.



ÇAY ÜRETİCİLERİ İÇİN ALIM FİYATI



Yaş çay alım fiyatı 3,27 destekleme ile 3,40 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl için yaş çay alımı kilo başına 3,80 liraya destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı boş bırakmadan ekmeleri, biçmeleri, üretmeleridir. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize ve özellikle çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum.



Sıkıntı yaşayanlar olmamış mıdır? Muhakkak olmuştur. Dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleriyle mukayese edildiğinde Türkiye'nin hem vatandaşlarına hem iş dünyasına ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülke olduğu hakikattir. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası kuruluşlar ifade ediyor. Tüm gayretlerimize rağmen gönlü buruk kalan vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istemek inancımız ve kültürümüzün gereğidir.



'BİZİM MUHATTABIMIZ MİLLETİMİZİN KENDİSİDİR'



Aziz milletim, görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş desteklerle esnafımızın ve milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin esnafına ve vatandaşına en ciddi destek sağlayan ülke olduğu açıklanmıştır.



Bizim bu husustaki muhatabımız milletimizin kendisidir. İşimizi doğru yapmışsak takdirini milletimizden göreceğiz, yanlışımız ve eksikliğimiz olmuşsa hesabını milletimize vereceğiz.



Türkiye'nin 81 vilayetinin 973 ilçesinin, 50 bini aşkın köy ve mahallesinin her karış toprağında bizim eserlerimiz var. Vatandaşımızın her biri hayatının her anında hizmetlerimizden istifade etmektedir. Ortaya sadece kulp takma, yalan ve iftira atma siyaseti koyabilenlerin bugünleri gibi geçmişlerini milletimiz gayet iyi biliyor.



'ARDI ARDINA YAPTIĞIMIZ HAREKATLARLA PLANLARINI BOZDUK'



Gezi olayları ile ülkemizin rotasını değiştirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık ile yine bunu denediler. PKK ve DEAŞ'ı kullanarak Türkiye'yi kana bulamaya çalıştılar. Ardı ardına yaptığımız harekatlarla planlarını bozduk. Sürdürdüğümüz operaysonlarla hainlerin inlerini başlarına geçirmeye devam ediyoruz.



'BİZİM MUHATTABIMIZ MİLLETİMİZİN KENDİSİDİR'



Aziz milletim, görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş desteklerle esnafımızın ve milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin esnafına ve vatandaşına en ciddi destek sağlayan ülke olduğu açıklanmıştır.



Bizim bu husustaki muhatabımız milletimizin kendisidir. İşimizi doğru yapmışsak takdirini milletimizden göreceğiz, yanlışımız ve eksikliğimiz olmuşsa hesabını milletimize vereceğiz.



Türkiye'nin 81 vilayetinin 973 ilçesinin, 50 bini aşkın köy ve mahallesinin her karış toprağında bizim eserlerimiz var. Vatandaşımızın her biri hayatının her anında hizmetlerimizden istifade etmektedir. Ortaya sadece kulp takma, yalan ve iftira atma siyaseti koyabilenlerin bugünleri gibi geçmişlerini milletimiz gayet iyi biliyor.



'ARDI ARDINA YAPTIĞIMIZ HAREKATLARLA PLANLARINI BOZDUK'



Gezi olayları ile ülkemizin rotasını değiştirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık ile yine bunu denediler. PKK ve DEAŞ'ı kullanarak Türkiye'yi kana bulamaya çalıştılar. Ardı ardına yaptığımız harekatlarla planlarını bozduk. Sürdürdüğümüz operaysonlarla hainlerin inlerini başlarına geçirmeye devam ediyoruz.



MİT'TEN PKK'YA AĞIR DARBE



MİT Başkanlığımızın uzun süredir yürütttüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türkye'ye yönelik pekçok kanlı eylemin faili olan bu terörist, suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pekçok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimataını verenlerden biri de bu teröristtir. TSK ve MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen bu terörist, PKK ile YPG'nin ayrı olmadığı gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur.



'BİDEN KANLI ELLERİYLE TARİH YAZIYOR'



Bugün Biden, İsrail'e silah onayı ile ilgili anlaşmasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanmayı konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni Soykırımı'nda Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de, orantısız bir saldırı ile Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizde bir tarih yazıyorsunuz. Biz bu konularda çok daha fazla duramayız, durmayacğaız. Bugün de tekrar hatırlatıyoruz, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.



İsrail hukuk tanımazlığını bir kez daha gösterdi. 5-6 yaşındaki çocukları öldürecek kadar katıil. Kdınları öldürecek kadar katil. Yaşlı insanları öldürecek kadar katil. ABD'nin Kudüs kararı bu katil devletin kan dökme iştahını açmıştır. İsrial'in her Ramazan ayında tekrarlamaya alışkanlık haline getirmeye çalıştığı katliamları, bu Ramazan Bayramı'nı da hepimize zehir etti. Gazze'deki siviller bombalayan, devasa medya binasını bombalayanlar bu devlettir.



AVUSTURYA'YA SERT TEPKİ



Başbakanlık Ofisi'ne İsrail bayrağı çeken Avusturya'yı lanetliyorum. Başbakanlığa böyle terör bayrağı çekmek, terörle izdüşüm bir hayat yaşamak demektir.



Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'ni İslam İşbirliği Teşkilatını ve diğer uluslararası kuruluşları İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum.'