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Ali Babacan'ın ihanetine İYİ Parti neden suskun? Çarpıcı açıklamalar

Ali Babacan'ın AK Parti'ye ihanet ettiğini pişkince itiraf etmesinin ardından siyaset sahnesinde bir ilkeli duurş imtihanı başlarken İYİ Parti ve CHP'nin sessizliği tepki çekmeye devam ediyor. AK Partili Akbaşoğlu'dan konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Güncel / 17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:38
Ali Babacan'ın ihanetine İYİ Parti neden suskun? Çarpıcı açıklamalar

Ali Babacan'ın AK Parti içerisindeyken partisine ihanet ederek başka partilere rakip aday çalışmaları yaptığı itirafının ardından tartışmalar sürüyor. Bu kapsamda A Haber canlı yayınında AK Parti Grupbaşkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Erdoğan düşmanlığı bu karaktersizliği bile görmezden gelmelerine neden oluyor" diyen Akbaşoğlu şunları söyledi:

BU İTTİFAKIN YAPISI İTİRAFLARLA ORTAYA ÇIKIYOR

"Aslında bir dizi itiraflara şahit oluyoruz. Daha önce Dursun Çiçek ve Gürsel Tekin'in itirafları. HDP'ye bakanlık verilmesi gibi vaatler. Özellikle Fatma Kurtulan'ın İYİ Partililere dönerek "Siz bizim sayemizde mecliste oturuyorsunuz" yaklaşımı CHP'nin vekil transferi ile İYİ Parti'ye bu olanağı sağlaması aslında başından beri nasıl bir ittifakın var olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla düşmanca bir siyaset yapılıyor hakikaten. Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığına dönüşmüş vaziyette. Bu çerçevede muhtemel ittifaklarını açıklayacakları diğer partilerin genel başkanlarına da toz kondurmayıcı, koruyucu ve kollayıcı bir yaklaşım içerisinde hareket ediyorlar özenle.

BU KAYPAKLIK VE KARAKTERSİZLİĞİ KİMSE KABUL ETMEMELİ

Sayın Babacan'ın AK Parti'nin milletvekili olarak AK Parti içindeyken ve Cumhurbaşkanımızın adaylığına imza atmışken CHP'nin adayı ile ilgili bir çalışmanın göbeğinde olması bir skandaldır, bir iki yüzlülüktür. Etik ilkelere net bir aykırılıktır bu. Bu sinsi, ikiyüzlü kaypak ve karaktersiz yaklaşımı kimsenin benimsemesi mümkün değildir.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI İHANETİ BİLE GÖRMEZDEN GELMELERİNE NEDEN OLUYOR

Ali Babacan'ın "Muhalefete çalıştım" itirafına Kılıçdaroğlu ve Akşener neden suskun?

İlkesel olarak bunun eleştirilmesi lazım. Kendi ihanetini kendisinin deşifre etmesiyle birlikte nasıl anılacağını kendisi belirlemiştir. Bu milleti aldatmaya dönük yaklaşımı kendi kendine itiraf eden birine dönük İYİ Parti ve CHP genel Başkanından bir açıklama gelmemesi Erdoğan düşmanlığının gözlerini kör etmesinin ifadesidir.

Gürsel TekinAk PartiAli BabacanMilletvekili


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