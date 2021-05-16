Netanyahu 'katliam'a destek veren ülkeleri açıkladı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yayınladığı mesajında ülkelerin bayraklarını paylaşarak, İsrail'in Filistin'e saldırıları süresince 'İsrail'in yanında kararlılıkla durdukları' için bayrakları yer alan ülkelere teşekkür etti.



Netanyahu'nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.





