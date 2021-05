Daha kaç masum ölecek? Katil İsrail aynı aileden 8'i çocuk 10 kişi katletti

İşgalci İsrail güçleri, dünyanın gözünün önünde çocuk kadın demeden katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü.

Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, sağ kurtarılan tek kişinin 5 aylık bebek olduğunu söyledi. Ebu Riş, saldırıyı 'katliam' olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını vurguladı. İsrail uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.



20 YILDA 3 BİN ÇOCUK



Filistin Enformasyon Bakanlığı'nın verilerine göre, son 20 yılda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında 3 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. 10 Mayıs'tan bu yana 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli şehit oldu, binin üzerinde Filistinli yaralandı. Hayata gözlerini yuman çocuklardan en küçüğü ise sadece 5 aylık.



MUHAMMED ZEYN EL-ATTAR (5 AYLIK): Daha hayata yeni gözlerini açan Muhammed Zeyn, Beyt Lahiya bölgesine düzenlenen saldırıda kardeşleri 5 yaşındaki İslam ve 6 yaşındaki Emire ile birlikte şehit oldu.



YAZEN EL-MASRİ (2): Saldırıların en yoğun yaşandığı bölgelerden Han Yunus'ta şehit düştü. Saldırıda aynı aileden Yazen el- Masri (2), İbrahim Masri (11), Mervan Masri (7) ve Rehaf el-Masri (10) adlı çocuklar da hayatını kaybetti.



ZEYD ET-TELBANİ (5 YAŞINDA): İsrail'in Gazze'ye hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda Hamza Ali (12), Yahya Halife (14), Bera el-Gerabli ve Lina Şerir (16) da şehit oldu.



RAŞİD EBU ARA (16): Batı Şeria'daki saldırılarda Said Ude (16) ve Zeyd Fadıl Muhammed Kaysiye (17) birlikte henüz gençliğe adım atamadan hayatlarını kaybettiler.



Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, önceki gün çocuklarını kaybeden Ebu Suheyb'i telefonla arayarak başsağlığı diledi.