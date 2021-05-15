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İmamoğlu ve Nevşi'nin kıymetlisi Karel Valansi İsrail'i savundu!

Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom Gazetesi’nin yazarı Karel Valansi’nin siyonist terör devleti İsrail'i koruyan açıklamaları dikkat çekiyor. Valansi 20 Temmuz 2017'de, "Herhangi bir ülkenin politikalarını protesto edebilirsiniz. Ama bir ibadethane önünde bir ülkeyi protesto etmek kabul edilemez." demişti. Valansi bugün de "Çocukları ve Filistin halkını katleden işgalci İsrail'in saldırısı hakkında, "Sheikh Jarrah’ın boşaltılma kararını protesto edenler Cuma namazından sonra El Aksa’dan ayrılmadı. İsrail askerine saldıranlara asker sert karşılık verdi" ifadelerini kullandı.

Güncel / 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:56
İmamoğlu ve Nevşi'nin kıymetlisi Karel Valansi İsrail'i savundu!

Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom Gazetesi'nin yazarı Karel Valansi'nin çelişkili açıklamalar yapması dikkat çekiyor.



VALANSİ: İBADETHANE ÖNÜNDE BİR ÜLKEYİ PROTESTO ETMEK KABUL EDİLEMEZ

Karel Valansi, 20 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın "Bu akşam Neve Şalom sinagogumuz önünde yapılan provokatif gösteriyi kınıyoruz, ilgili makamlardan gereğinin yapılmasını bekliyoruz" açıklamasına yorumda bulundu.

Sabah'ın haberine göre; Valansi, "Herhangi bir ülkenin politikalarını protesto edebilirsiniz. Ama bir ibadethane önünde bir ülkeyi protesto etmek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



VALANSİ: EL AKSA'DA İSRAİL ASKERİNE SALDIRANLARA ASKER SERT KARŞILIK VERDİ

Karel Valansi; İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırmasına ilişkin ise ilginç paylaşımda bulundu.

Valansi, "Kudüs'te gerginlik artıyor. Sheikh Jarrah'ın boşaltılma kararını protesto edenler Cuma namazından sonra El Aksa'dan ayrılmadı. Hamas yanlısı sloganlar, taşlarla İsrail askerine saldıranlara asker sert karşılık verdi. Filistin Kızılay'ına göre 205 yaralı var" ifadelerini kullandı. Karel Valansi'nin İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırmasına ilişkin eleştiride bulunmaması dikkat çekiyor.

İMAMOĞLU: KAREL HANIM, HASSASİYETİNİZDE HAKLISINIZ

Şalom Gazetesi'nin yazarı Karel Valansi'nin eleştirileri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Nevşin Mengü açıklama yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerinde gazi yakını tarafından protesto edilmiş. Ekrem İmamoğlu, gazi yakınını "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz. Seni araştırır bulurum ben merak etme" şeklindeki sözlerle tehdit etmişti.

Aynı gün Ekrem İmamoğlu'nun, Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom Gazetesi'nin yazarı Karel Valansi'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajına ilişkin eleştirisine, "Merhaba Karel Hanım, hassasiyetinizde haklısınız" şeklinde cevap vermesi dikkat çekmişti.

ŞALOM GAZETESİ YAZARINDAN EKREM İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Ekrem İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin paylaşımda bulundu ve "Biz birbirimizi gözlerimizden tanırız, binlerce yıl yan yana olmuşuz, hep birlikte koca bir Vatan. Türkü Kürdü, Alevisi Sunnisi, Lazı Çerkesi.. Çanakkale'yi geçilmez kılmışız. Dün gibi bugün de biriz. Kimsesizlerin kimsesiyiz, hep birlikte Cumhuriyetiz" ifadelerini kullandı.

VALANSİ: YİNE DÜĞÜNE DAVETLİ DEĞİLİZ

Karel Valansi de, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımını eleştirerek, "Yine düğüne davetli değiliz" dedi.

İMAMOĞLU: KAREL HANIM, HASSASİYETİNİZDE HAKLISINIZ

Ekrem İmamoğlu, Karel Valansi'nin paylaşımına cevap verdi ve "Merhaba Karel Hanım, hassasiyetinizde haklısınız. Musevi vatandaşlarımız gibi Çanakkale Cephesi'nde yer alan ve bağımsızlığımız için mücadele etmiş bütün inanç ve kimliklerden herkes bu vatanın asil vatandaşıdır, ev sahibidir. İyi günler dilerim" ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ DE, MUSEVİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Nevşin Mengü de, Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi'den özür dilemişti ve "Karel hanım sizin nezdinizde tüm musevi arkadaşlardan özür diliyorum" demişti.

Nevşin Mengü; 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim çalışmalarını eleştirdi ve "Elinde tuttuğu kutsal kitapta diyorki: 'dua ettiğiniz zaman iki yüzlülerden olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar' Matta 6:5" ifadelerini kullandı.

VALANSİ: HAVRALARI KARIŞTIRMADAN MESAJINIZI VEREMIYOR MUSUNUZ?

Karel Valansi, Nevşin Mengü'nün söz konusu paylaşımını eleştirdi ve "Havraları karıştırmadan mesajınızı veremiyor musunuz?" diye sordu.

"KAREL HANIM SİZİN NEZDİNİZDE TÜM MUSEVİ ARKADAŞLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Nevşin Mengü, Karel Valansi'nin söz konusu paylaşımına cevap verdi ve Musevilerden özür diledi. Mengü, "Karel hanım sizin nezdinizde tüm musevi arkadaşlardan özür diliyorum, Matta 6:5teki bu anti-semit tonu farketmeden paylaştım. Sizleri incitmek gibi bir niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.

Filistinİsrail


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