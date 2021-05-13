Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.