Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.
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