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Mescid-i Aksa’ya saldırı! Korkunç görüntüler! 'Neredesin Selahaddin ümmetin şerefi çiğneniyor'

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Dünya / 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:43
Mescid-i Aksa’ya saldırı! Korkunç görüntüler! 'Neredesin Selahaddin ümmetin şerefi çiğneniyor'

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

Mescid-i Aksa'nın minaresinden İslam dünyasına son dakika yürekleri yakan sesleniş 'Ya onlar ya biz Allahım...'

'Nerede Selahaddinler?' diye haykıran Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı. Şeyh Kisvani, 'Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem'e giremezler.' dedi.

İsrail polislerinin Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, 'Nerede onurunuz?' ifadelerini kullandı.



İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA'DAKİ FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALESİ

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık 'Canımız, kanımız sana feda Aksa' sloganı attı.



Mescid-i Aksa'nın minaresinden İslam dünyasına son dakika yürekleri yakan sesleniş 'Ya onlar ya biz Allahım...'

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre 'Kudüs Günü' olarak kutluyor.



Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen 'Kudüs günü' nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

İsrail

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