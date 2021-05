İşgalci İsrail zulmü devam ediyor! Sabah namazında Mescid-i Aksa'ya saldırdı

İsrail polisi, dünyanın gözü önünde Ramazan ayı boyunca Filistinlilere yönelik zulmüne devam ediyor. Önceki akşam Doğu Kudüs'te ibadet eden Filistinlilere saldıran ve 205 kişiyi yaralayan İsrail güçleri dün de sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine insanlık dışı muamele etti.



Haremi-i Şerif'teki sabah namazının ardından yüzlerce kişi, Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra arasında toplanarak Filistin ve Hamas bayrakları açtı. 'Canımız kanımız feda olsun sana ey Aksa' ve 'Hepimiz Şeyh Cerrah'ız' (İsrail'n Filistinlileri evlerinden çıkarmak istediği mahallenin adı) şeklinde sloganlar atan yüzlerce kişi, daha onra Aksa'nın Aslanlı Kapı ve Hutta Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti.



HASTALARA BİLE ZULÜM

Dışarıda bekleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise polise taş ve şişe atarak karşılık verdi. Filistin Kızılayı, saldırıda 10 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını ve polisin Aslanlı Kapı'yı kısa bir süre giriş çıkışlara kapatması nedeniyle bazı yaralıların hastaneye naklinin geciktiğini kaydetti.





Yaralılardan birinin ağzına plastik mermi isabet ettiği ve çenesinin yarıldığı belirtildi. İsrail polisi bazı Filistinli gençleri de gözaltına aldı. Kudüs ve çevresinde İsrail polisinin saldırılarında ise yaralananların sayısının 90'a yükseldiği kaydedildi. Toplamda sayısı yüze ulaşan yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocuklar da var.



FAŞİST VEKİL: GERÇEK MERMİ KULLANILSIN

İsrail parlamentosu Knesset'te aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan milletvekili Itamar Ben-Gvir, Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılması gerektiğini savundu. Ben-Gvir, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, 'Hayatını tehlikeye atan polisler ateş etmeli ve gösterileri dağıtmak için olağan yöntemlerle uğraşmamalı' dedi. Ben-Gvir,'İsrail polisi, Filistinli göstericiler tarafından taş ve boş şişe saldırılarına maruz kaldığında, ateşli silah kullanılmasına izin verilmesi gerekir' ifadelerini kullandı.



DİRENİŞÇİ ÖRGÜTLERDEN SERT ÜLTİMATOM

Fetih Hareketi Merkez Komitesi, İsrail'in Kudüs'te yaptıklarının devam etmesi durumunda, bunun, tüm Filistin topraklarında kapsamlı bir çatışmaya sebep olacağı uyarısında bulundu. Ayrıca, kamplarda ve diasporada yaşayan Filistinlilere, 10 Mayıs Pazartesi günü tüm dünyada uluslararası kurumların ve yabancı büyükelçiliklerin önünde eylem çağrısı yapıldı.



Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail'i Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda yeniden uyardı. İslami Cihad Hareketi liderlerinden Halid el-Batş, Gazze'den Beytül Makdis'e 'arkanızdayız, yanınızdayız, sizleri hiçbir zaman yalnız başınıza bırakmayacağız' mesajı yolladı. 'Kudüs konusunda katiyen ihmalkar olmayacağız' denildi.



DÜNYADAN TEPKİLER...



SANDERS'TEN BİDEN'A ÇAĞRI

ABD'li Demokrat Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail hükümeti ile ittifak içindeki aşırılıkçıların, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karşı çıkmaya çağırdı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus: Kudüs'ün şiddetin olmadığı bir buluşma yeri olması için dua ettiğini söyleyerek 'Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle takip ediyorum' dedi.





Kanada: Parlamento İsrail karşıtı imza kampanyası başlattı.

Endonezya: İsrail'in saldırısını kınadı. Uluslararası toplumu, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ve sivillere karşı güç kullanımına son verilmesi için somut adımlar atmaya çağırdı.



Bangladeş: İsrail'in ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı. İbadet mekanları savaşmak için değil ibadet etmek için var.

Fas: Başta Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere İsrail güçlerinin mukaddes şehir Kudüs'teki ihlallerini kınıyoruz.

Nijerya: Filistinlilere dua edildi.



KATAR: HER TÜRLÜ ROLE HAZIRIZ

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, Kudüs'te varoluş mücadelesi veren ve haklarını geri kazanmak için çalışan Filistin halkının yanında olduğunu dile getirdi. Temim, 'Katar, İsrail'in saldırılarını durduracak ve Filistin halkına yönelik zulmü sonlandıracak her türlü rolü oynamaya hazırdır' ifadesini kullandı.



BABAYA SON SORU YÜREK BURKTU

Filistinli aktivisitler, İsrail güçlerinin, baskınla Cihad Qus adlı Filistinliyi gözaltına aldığı bir görüntü yayınladı. Görüntüde Filistinli babanın evinden çıkarılmadan önce küçük kızının 'Baba beyaz oyuncağım nerede?' sorusu yürekleri sızlattı.