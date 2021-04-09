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Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye'ye ziyaret şartı!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamleleri sonrası eli zayıflayan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'yı ziyaret etmek için 'iyi tutum' şartı koştu. Dendias, Türkiye ile müzakerelerin yeniden başlamasını umduğunu ifade etti.

Güncel / 09 Nisan 2021 Cuma 19:44
Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye'ye ziyaret şartı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Atina Başpsikoposu 2. Ieronymos, bugün bir araya geldi. Güncel konuların ele alındığı görüşme sırasında Dendias, Türkiye ve Libya'ya yapacağı ziyaretlerden bahsetti.

ANKARA'YA ZİYARET İÇİN ŞART KOŞTU!

Türkiye'nin "iyi tutum "sergilemesi halinde Ankara'yı ziyaret edeceğini belirten Dendias, "Aşırı iyimser değilim ama en azından mantık ve hukuk çerçevesinde konuşma fırsatı olacağını umuyorum. Zira sırf konuşmuş olmak için konuşmaya gerek yok" dedi.

ÖNCE İSTANBUL'A GİDECEĞİM!

Dendias, Ankara ziyaretinden önce İstanbul'u ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomewos'la görüşeceğini ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mart ortasında yaptığı açıklamada, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti.

Dendias da, Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde bir araya gelmeyi arzu ettiğini söylemişti.

YunanistanLibyaMevlüt Çavuşoğlu

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