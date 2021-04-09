Bakan Koca 'bundan başka çözüm yok' dedi... İşte il il Ramazan yasakları

Türkiye'de kademeli normalleşmenin başladığı 2 Mart'ta günlük vaka sayısı 11 bin 837'ydi. O güne kadar en yüksek vaka sayısı, ikinci zirve sırasında, 8 Aralık 2020'de 33 bin 198 olarak kaydedilmişti. Şimdiye kadar en yüksek günlük ölüm sayısı 259 can kaybıyla 23 Aralık 2020'de kayda geçmişti.



2 Mart'ta günlük ölüm sayısı ise 68'di. Sağlık Bakanlığı son verilerine göre, kademeli normalleşme sonrasında hem vaka sayısı hem de vefat sayısındaki artış devam etti. Türkiye'de Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana 1 Nisan 2021'de 40 bini ilk kez aşan günlük vaka sayısı, 7 Nisan'da 54 bin 740'a yükselerek yüzde 34 arttı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. 'Sağlık sisteminde tıkanma var mı? Sistem, son artışları karşılayabiliyor mu? sorusuna 'Şu anda bir sorun yok. Ama üç dört hafta daha böyle giderse, sorun olmaya başlar. Şu andaki yük, bizim özellikle kasım aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında.' cevabını verdi.



'BUNDAN BAŞKA ÇÖZÜM YOLU YOK'



Koca artan vaka sayılarıyla ilgili olarak, 'Çözüm, aşıyı olabildiğince hızlandırmak... Beraberinde de hareketliliği azaltmak... 'Önce tedbir, sonra aşı' ya da 'önce aşı, sonra tedbir' değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok.' dedi.



RAMAZANI FIRSATA ÇEVİRMEMİZ LAZIM



Bakan Koca'nın net mesajlarından biri de şuydu: 'Ramazanı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazanda hareketliliği azaltmamız lazım.'



Peki ne yapılacak? Yeni kararlar mı gelecek? Pazartesi günü Bilim Kurulu toplantısı var, salı günü ise Bakanlar Kurulu... Bakan Koca, bu iki toplantıyı hatırlatıp yeni kararlara yönelik bir şey söylemedi.



Yukarı doğru gidiş ne zaman bitecek? Ne zaman rakamlar aşağıya doğru gitmeye başlayacak? Bakan Koca'nın bu konuda öngörüsü şöyle:



'Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz.'



RAMAZANDA EK TEDBİRLER



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, aşılanan gruplarda vaka sayısı yükselişe geçmediğine dikkat çekti. Türkiye'yi ramazan ayında kritik günler beklediğini belirten Kayıpmaz, 'Günlük 54 bin vaka belli bir süre sonra hasta ağır hastaya, ağır hasta da yaşamını kaybeden vefat sayılarına yansıyor' dedi. Doç. Dr. Kayıpmaz, Ramazan'da ek tedbirlerin gündeme geleceğini belirterek, şunları dedi:



'Ramazan ayı içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç. Yumruk şeklinde selamlama şekli gelişti, burada da fiziki temas vardır ve bulaşma riski vardır.



5 GÜNDE REKOR



Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 1 Ocak 2021'de 12 bin 203 olan Kovid-19 vaka sayısı, 24 Ocak'ta 5277'ye kadar geriledi. Vaka sayısı 1 Mart'ta 9891 olarak kayıtlara geçerken, 2 Mart'ta tekrar 10 bini aşarak 11 bin 837'ye yükseldi. Marttaki yükselişle vaka sayıları 10 Mart'ta 14 bin 556, 20 Mart'ta 21 bin 61 oldu.



15 Aralık 2020'de 32 bin 102 vakanın tespit edilmesinden aylar sonra 27 Mart 2021'de 30 bini tekrar aşan vaka sayısı 30 bin 21 olarak açıklandı. Bu tarihte hasta sayısı 1281, ağır hasta sayısı ise 1886'ydı. Vaka sayısı mart ayının son günü 39 bin 302 olarak kaydedilirken, hasta sayısı 1401'e, ağır hasta sayısı 2082'ye yükseldi.



Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü tarihten bu yana ilk kez 1 Nisan'da vaka sayısı 40 bini aştı, 40 bin 806'ya yükseldi. Bu tarihte hasta sayısı 1424, ağır hasta sayısı 2135 oldu. Böylece 30 binin üstünde vakanın görüldüğü 27 Mart'tan 1 Nisan'a kadar geçen 5 günlük sürede vakalar yüzde 35,92 arttı.



AĞIR HASTA ORANI 21.96 ARTTI



Bu süreçte hasta sayısı yüzde 11.16, ağır hasta sayısı ise yüzde 13.2 artış gösterdi. 1-7 Nisan'daki bir haftalık süreçte ise Kovid-19 vakaları yüzde 34.14 oranında yükseldi. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte 1 Nisan'da 1424 olan hasta sayısı yüzde 54.7'lik artışla 7 Nisan'da 2203 oldu. Bu süreçte 2135'ten, 2604'e çıkan ağır hasta sayısı da yüzde 21.96 oranında arttı. Nisan ayında günlük vaka sayılarının değişimi şu şekilde oldu:



VEFAT YÜZDEN 56.81



Bakanlık verilerine göre, 1 Nisan'da Kovid-19 nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, bu sayı 2 Nisan'da 179'a, 3 Nisan'da 186'ya yükseldi. 4 Nisan'da 185 olan günlük vefat sayısı 5 Nisan'da 193'e, 6 Nisan'da 211'e ve 7 Nisan'da 276'ya çıktı. Buna göre, vefat sayısı 1 Nisan'dan 7 Nisan'a kadar yüzde 56,81 artış gösterdi.



VAKA SAYISI 60 BİNE DAYANDI



Türkiye'de dün 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu.



37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.



EN ÇOK KAYIP İSTANBUL'DA



Pandemi dönemindeki vefatlara dair veri taraması yapan, Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanı ve Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Uzman Doktor Nasır Nesanır da Milliyet'e yaptığı değerlendirmede, 11 Mart-31 Aralık 2020 arasında Kovid-19'dan 20 bin 881 kişinin öldüğünün resmi olarak açıklandığını hatırlatarak, şunları dedi:



'E-devlet verilerini inceleyerek yaptığımız araştırma ve modellemede söz konusu tarihler arasında geçmiş 3 yıllık döneme göre 36 bin 500 fazladan ölüm tespit ettik. Dünya genelinde pandemi dönemindeki fazladan ölümler tartışılıyor. Bu ölümlerin tamamı Kovid-19 gibi algılanıyor ancak meselenin bir diğer boyutu ise sağlık hizmetinde yaşanan aksamalar ve vatandaşların rutin kontrollerine gitmemesinden kaynaklanıyor. Küresel ölçekli verilere göre fazladan ölümlerin yüzde 66-70'i Kovid-19'a bağlı, yüzde 30'u ise sağlık hizmeti almaktan kaçınılmasından ya da başka aksaklıklardan kaynaklanıyor' dedi.



FAZLADAN 20 BİN KAYIP

En fazla ölümün görüldüğü kentin İstanbul olduğunu belirten Nesanır, 'İstanbul'da geçen yıl fazladan 20 bin ölüm olduğunu tespit ettik. Geçen kasım ve aralık aylarında ölümlerde önemli artış yaşandı. Bazı kentlerde geçmiş 43 yıllık döneme kıyasla ocakta yüzde 8 fazladan ölüm gerçekleşti.



Nüfus artış hızımız 2019'a göre gerilemiş durumda' dedi. Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz da resmi rakamlara yansıyan ölüm verilerinin testi pozitif olanları kapsadığını savunarak, 'Testi negatif olan tomografi ve tetkiklerde koronavirüs tanısı alanların ölüm oranları bilinmiyor' dedi.



DÜĞÜN ARTARSA CENAZE DE ARTAR



Koronavirüs risk haritasında 'orta riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır, 27 Mart-2 Nisan verilerinde ise 60.05'e ulaşarak 'turuncu' kategoride yer aldı. Uzmanlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı iller arasında yer alan kentte, sosyal alandaki rehavetle, mesafe ve maske kuralının ihmal edilmesi ve korsan düğünlerin artmasının vaka sayısının artışında önemli rol oynadığını söyledi.



Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, koronavirüs şüphesiyle günde 450'ye yakın başvuru olduğunu belirterek, 'Diyarbakır halkı biraz rehavete girdi.



Son günlerde toplu düğünlerde artış var. Günde 1-2 kayıp veriyoruz. Düğünler artarsa cenazeler de artar' dedi.



Öte yandan vakaların artmasıyla kırmızı iller dışına getirilen cumartesi serbestisinden vazgeçilmiş, hafta sonu yasağı yeniden getirildi. 13 Nisan'da başlayacak ramazan ayı boyunca da yeni yasaklar uygulanacak.



Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi. Öte yandan artan test sayısıyla birlikte vakaların 50 bini aşması ve vefatlardaki ciddi artış tedirgin edici durumu gözler önüne serdi.



İşte ramazan ayında uygulanacak koronavirüs yasakları...



- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.



- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.



- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.



Teravih namazları camilerde kılınamayacak.



- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.



- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.