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Washington Post bombayı patlattı! DEAŞ'lı terörist elebaşı ABD'nin muhbiri çıktı!

Terör örgütü DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'nın, önceden Irak'ta bir hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığına dair detaylar ortaya çıktı.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 18:48
Washington Post bombayı patlattı! DEAŞ'lı terörist elebaşı ABD'nin muhbiri çıktı!

Washington Post gazetesinin gizli sorgu raporlarına dayandırdığı haberinde, Ebu Bekir El Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen baskın sonucu öldürülmesinin ardından DEAŞ elebaşı El-Mevla konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı.

El-Mevla'nın "M060108-01" koduyla Irak'ta tutuklu olduğu dönemde, ABD'li yetkililere Irak'taki o dönem El-Kaide'ye bağlı olarak faaliyet gösteren örgüt hakkında muhbirlik yaptığına işaret edilen haberde, El-Mevla'nın 2008'deki bir sorgu sırasında örgütün gizli merkezlerinin konumu konusunda detaylı bilgileri ABD'lilere verdiği kaydedildi.

Ayrıca El Mevla'nın, o dönemde Irak'taki El Kaide'nin 2 numaralı ismi olan Ebu Kaşwarah'ın nerede olduğunu da ABD'lilere söylediği ve Kaşwarah'ın Musul'daki bir baskınla öldürüldüğü belirtildi.

EL- MEVLA İÇİN "İŞ BİRLİKÇİ" TANIMLAMASI

Haberde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) daha önce El-Mevla'nın muhbirlik yaptığına dair belgeler yayımladığı ancak bu yeni belgelerde daha detaylı bilgiler bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu raporlarda El-Mevla hakkındaki, "Tutuklu her seansta daha fazla iş birlikçi görülüyor. Tutuklu, örgütteki arkadaşları hakkında çok fazla detay veriyor." ifadesinin kullanıldığı belirtildi.

El-Mevla'nın o dönem DEAŞ'a katılmak üzere gelen yabancılara karşı tutumuna da işaret edilen raporlarda, örgütün yeni elebaşının sorgular sırasında yabancılara karşı düşmanca tavrı olduğu vurgulandı.

Suriye

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