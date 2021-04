Mısır'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı, Bangladeş'in ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla çevrim içi düzenlendi.



D-8 Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'nda '2020-2030 D-8 On Yıllık Yol Haritası' kabul edildi ve toplantıya ilişkin bildiri yayımlandı.



Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan D-8 ülkeleri, bugünkü zirvede kabul edilen D-8 On Yıllık Yol Haritası'yla teşkilatı daha güçlü ve gelişmiş hale getirmeyi hedefliyor.



BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR!



Söz konusu görüşmelerin ardından açıklama yapan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 'Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim' açıklamasında bulundu.