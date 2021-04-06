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İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu!

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu. Peki İstanbul'da Ramazan pidesi ne kadar? İşte detaylar...

Ekonomi / 06 Nisan 2021 Salı 11:34
İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu!

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak.

TEKİRDAĞ'DA DA BELLİ OLDU

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ekmek ve ramazan pidesi fiyatlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantıya katıldı. İlgili esnaf odalarının temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu komisyon, Ramazan pidesi ile ekmek fiyatlarının belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplandı. Toplantıda 200 gram odun ekmeğinin fiyatı 1,75 TL, 350 gram birinci sınıf pide unundan mamul ramazan pidesinin fiyatı ise 4 TL olarak belirlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 'Süleymanpaşa'mızda ekmeğin ve ramazan pidesinin satış fiyatının belirlenmesi amacıyla bir araya geldiğimiz, oda başkanları ve fırıncı esnafımızla mutabakat sağladık. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Cengiz Günay ve Tekirdağ Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanımız Sami Kayın ile birlikte, fırıncı esnafımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Süleymanpaşamız'da 1 adet 200 gram odun ekmeğinin fiyatı 1.75 TL'den, 1'inci sınıf pide unundan yapılmış 350 gram ramazan pidesinin ise 4 TL'den satılması konusunda fikir birliğine vardık. Oda başkanlarımız ve fırıncılarımızla yürüttüğümüz istişare sonucunda belirlenen ekmek ve pide fiyatının vatandaşlarımıza ve fırıncı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

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